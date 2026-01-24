En directo | Felipe VI preside por primera vez como Rey la jura de bandera del Cefot de Cáceres

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Están convocados 1.378 alumnos y se esperan más de 10.000 asistentes la ceremonia castrense de este sábado

El Rey en el Cefot de Cáceres.

El Rey en el Cefot de Cáceres. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Rocío Muñoz

Sandra Pérez

Carlos Gil

Día grande para Cáceres. Su Majestad el Rey de España vuelve a presidir una jura de bandera 30 años después en el acuartelamiento Santa Ana. 1.378 alumnos van a tener el honor de mostrar su fidelidad a España ante la presencia de Felipe VI. La cita se prevé multitudinaria por la presencia de una multitud de representantes institucionales, además de los familiares de los soldados: unas 10.000 personas estarán en la explanada del Cefot cacereño. El día está marcado en rojo por toda la familia militar de la región. Felipe de Borbón regresa 31 años después al Cefot: en 1995 también estuvo presente en una jura de bandera, aunque entonces como Príncipe de Asturias.

Puedes seguir la ceremonia minuto a minuto a través del hilo de masajes que se muestran a continuación.

