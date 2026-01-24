En directo | Felipe VI preside por primera vez como Rey la jura de bandera del Cefot de Cáceres

Día grande para Cáceres. Su Majestad el Rey de España vuelve a presidir una jura de bandera 30 años después en el acuartelamiento Santa Ana. 1.378 alumnos van a tener el honor de mostrar su fidelidad a España ante la presencia de Felipe VI. La cita se prevé multitudinaria por la presencia de una multitud de representantes institucionales, además de los familiares de los soldados: unas 10.000 personas estarán en la explanada del Cefot cacereño. El día está marcado en rojo por toda la familia militar de la región. Felipe de Borbón regresa 31 años después al Cefot: en 1995 también estuvo presente en una jura de bandera, aunque entonces como Príncipe de Asturias.

Puedes seguir la ceremonia minuto a minuto a través del hilo de masajes que se muestran a continuación.

Ángel García Collado El Rey acaba de saludar al Consejo Superior del Ejército de Tierra, compuesto por los 19 tenientes generales y el Jefe del Estado Mayor. También ha saludado a María Félix Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura; Emilio Borrega, teniente alcalde del Ayuntamiento de Cáceres; Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria-Cáceres; y José Antonio García, subdelegado del Gobierno en Cáceres.

Rocío Muñoz Desde fuera, la escena se vive con intensidad. Las miradas buscan, comparan alturas, los móviles se alzan y los rostros muestran admiración y orgullo absoluto hacia los soldados. Aquí, cada familia ve solo a uno, aunque haya más de mil formando al unísono. El frío aprieta, pero nadie se mueve. Nadie quiere perderse el instante en el que todo comienza. Y retumban los aplausos: “Viva el Rey, viva España”, gritan a coro los asistentes.

Ángel García Collado Llega Felipe VI Llega el Rey de España a la jura de bandera, que se sitúa en la parte derecha de la explanada. Suena el himno nacional interpretado por la Banda de Guerra del Cefot. Felipe VI comienza a pasar revista a los soldados que, emocionados, aguardan uno de los momentos más especiales de su carrera militar. El Rey en el Cefot de Cáceres. / Carlos Gil

Rocío Muñoz La formación de los alumnos ocupa el patio con precisión milimétrica. Filas perfectamente alineadas, uniformidad absoluta. Todo responde a un protocolo ensayado durante semanas. El murmullo y las risas de la grada contrastan con el silencio del patio. El himno de España comienza a sonar, las familias se levantan. Los soldados mantienen la posición y sostienen la mirada al frente. La entrada de la Enseña Nacional impone el silencio definitivo.

Rocío Muñoz En la explanada del acuartelamiento Santa Ana, donde el acto está a punto de comenzar, entre 8.000 y 10.000 personas aguardan tras una reja cubierta con una imponente bandera de España. Una cifra que convierte esta ceremonia en la más multitudinaria y relevante que se recuerda en Cáceres en las últimas tres décadas. El murmullo es constante; se mezclan nervios y alegría. Comentarios sueltos recorren la explanada: “Espero que no me hagan levantarme”, “Mira, ahí detrás ya se les ve”. Las familias sonríen y los soldados permanecen formados. “Ya estoy viendo a mi hijo”, dice una mujer. Otra manda callar. Los prismáticos y las cámaras de fotos empiezan a salir de las mochilas. Las órdenes comienzan, y el público guarda silencio. Las familias sonríen, los soldados están formados. “Ya estoy viendo a mi hijo”, dice una mujer. Otra manda callar, las órdenes comienzan, el público calla.

Ángel García Collado Los 1.378 alumnos del Cefot se posicionan ya en la explanada del Cefot a la espera de la llegada del Rey Felipe VI y entre gritos emocionado de los miles de familiares presentes en las instalaciones del acuartelamiento Santa Ana, que comienzan a ver a sus seres queridos en sus respectivas formaciones. Algunos de los alumnos. / Carlos Gil

Rocío Muñoz Ya a las puertas del Cefot, filas de coches acceden de forma continua al recinto mientras colas de familias enteras avanzan despacio, bien abrigadas, acreditación en mano, buscando su lugar entre un despliegue de seguridad y organización mayor de lo habitual. El ambiente es de expectación, pero también de respeto. Se escuchan comentarios sueltos, casi al paso. “Menos mal que he llegado con tiempo”, mientras el flujo no se detiene. Dentro del acuartelamiento, miles de soldados esperan formados. El silencio dura apenas unos segundos: de pronto, un grito rompe el aire y se replica al unísono en la explanada un “viva España”.

Ángel García Collado A la cita va a acudir el Consejo Superior del Ejercito al completo. Esto implica que van a estar en Cáceres el Jefe del Estado Mayor y los 19 tenientes generales que componen esta cúpula.