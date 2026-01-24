Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaPensiones en ExtremaduraRenfeLa mejor panadería de EspañaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda cultural

Disfruta del encuentro de Sketchers Cáceres y del concierto 'Prisma Sound' este sábado en la ciudad

Filosofía, dibujo urbano y música en directo protagonizan una jornada de propuestas diversas y abiertas al público

Sketchers en Cáceres.

Sketchers en Cáceres. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Numerosas propuestas en la ciudad.

XX Jornadas Filosóficas 'Paradoxa' en la Biblioteca Pública

El sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9.00 horas, tendrán lugar las XX Jornadas Filosóficas Paradoxa, un espacio de reflexión, exposición y debate abierto en torno a las relaciones entre la filosofía y el arte, dos disciplinas clave en la interpretación y transformación del pensamiento y de la realidad contemporánea.

XX JORNADAS DE FILOSOFIA.

XX JORNADAS DE FILOSOFIA. / Biblioteca Pública de Cáceres

Las Jornadas abordarán el papel de la filosofía y del arte como herramientas para pensar el mundo y al sujeto desde sus propias estructuras mentales y artísticas, promoviendo el análisis crítico, la libre expresión de ideas y la revisión de su importancia en la formación de la ciudadanía y en el diseño del futuro. Dirigidas preferentemente a profesionales y docentes del área de Filosofía, estas sesiones también buscan ofrecer recursos y conocimientos útiles para la práctica educativa. La entrada es libre.

Encuentro de Sketchers Cáceres en el Palacio de los Golfines de Abajo

El sábado, de 10.00 a 13.30 horas, el Palacio de los Golfines de Abajo, sede de la Fundación Tatiana, acogerá un nuevo encuentro de Sketchers Cáceres, un grupo público de dibujantes con base en la ciudad.

La actividad reunirá a aficionados y amantes del dibujo urbano para plasmar, cuaderno en mano, el patrimonio y los espacios singulares de Cáceres, fomentando la creatividad, la observación y el intercambio artístico en un entorno histórico privilegiado. La participación está abierta a cualquier persona interesada en el dibujo y la ilustración.

El concierto 'Prisma Sound' llega al Espacio Belleartes

Este sábado, desde las 20.00 hasta las 21.30 horas, el Espacio Belleartes, situado en la calle Donoso Cortés, 6, acogerá el concierto 'Prisma Sound', una propuesta musical que destaca por su enfoque creativo y su cuidada puesta en escena.

El grupo Prisma Sound se caracteriza por explorar distintas texturas y atmósferas sonoras, combinando influencias contemporáneas y estilos diversos para ofrecer una experiencia musical envolvente y dinámica. Su directo apuesta por la cercanía con el público y por la experimentación, convirtiendo cada actuación en un recorrido por matices, ritmos y emociones.

Noticias relacionadas

Cartel oficial del concierto este sábado en Cáceres.

Cartel oficial del concierto este sábado en Cáceres. / Ayuntamiento de Cáceres

El concierto se enmarca dentro de la programación cultural del Espacio Belleartes, consolidando este enclave como un referente para la música en vivo y las propuestas artísticas innovadoras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
  2. Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
  3. Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
  4. Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
  5. Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025
  6. Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
  7. Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres
  8. Matices, la nueva tapería de Juanma Zamorano que abre en la plaza Marrón de Cáceres con un guiño a las jirafas

Marisol amadrina a un niño gitano y Martínez entrega viviendas en Cáceres en 1966

Marisol amadrina a un niño gitano y Martínez entrega viviendas en Cáceres en 1966

Disfruta del encuentro de Sketchers Cáceres y del concierto 'Prisma Sound' este sábado en la ciudad

Disfruta del encuentro de Sketchers Cáceres y del concierto 'Prisma Sound' este sábado en la ciudad

Cáceres perfila el número de plazas vacantes de la ESO de cara al próximo curso

Cáceres perfila el número de plazas vacantes de la ESO de cara al próximo curso

Cáceres suma una nueva propuesta de ocio dirigida al público infantil

Cáceres suma una nueva propuesta de ocio dirigida al público infantil

Un juzgado de Cáceres declara nulo un seguro de vida financiado incorporado a una hipoteca sin consentimiento

Un juzgado de Cáceres declara nulo un seguro de vida financiado incorporado a una hipoteca sin consentimiento

¿Sancionar con 12.000 euros o educar? El reto de los minits en Cáceres

¿Sancionar con 12.000 euros o educar? El reto de los minits en Cáceres

Cáceres acogerá la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España a finales de marzo

Cáceres acogerá la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España a finales de marzo

Vecinos de San Marquino, en Cáceres, cuestionan el proyecto del mirador y denuncian falta de diálogo municipal

Vecinos de San Marquino, en Cáceres, cuestionan el proyecto del mirador y denuncian falta de diálogo municipal
Tracking Pixel Contents