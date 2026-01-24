Agenda cultural
Disfruta del encuentro de Sketchers Cáceres y del concierto 'Prisma Sound' este sábado en la ciudad
Filosofía, dibujo urbano y música en directo protagonizan una jornada de propuestas diversas y abiertas al público
Numerosas propuestas en la ciudad.
XX Jornadas Filosóficas 'Paradoxa' en la Biblioteca Pública
El sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9.00 horas, tendrán lugar las XX Jornadas Filosóficas Paradoxa, un espacio de reflexión, exposición y debate abierto en torno a las relaciones entre la filosofía y el arte, dos disciplinas clave en la interpretación y transformación del pensamiento y de la realidad contemporánea.
Las Jornadas abordarán el papel de la filosofía y del arte como herramientas para pensar el mundo y al sujeto desde sus propias estructuras mentales y artísticas, promoviendo el análisis crítico, la libre expresión de ideas y la revisión de su importancia en la formación de la ciudadanía y en el diseño del futuro. Dirigidas preferentemente a profesionales y docentes del área de Filosofía, estas sesiones también buscan ofrecer recursos y conocimientos útiles para la práctica educativa. La entrada es libre.
Encuentro de Sketchers Cáceres en el Palacio de los Golfines de Abajo
El sábado, de 10.00 a 13.30 horas, el Palacio de los Golfines de Abajo, sede de la Fundación Tatiana, acogerá un nuevo encuentro de Sketchers Cáceres, un grupo público de dibujantes con base en la ciudad.
La actividad reunirá a aficionados y amantes del dibujo urbano para plasmar, cuaderno en mano, el patrimonio y los espacios singulares de Cáceres, fomentando la creatividad, la observación y el intercambio artístico en un entorno histórico privilegiado. La participación está abierta a cualquier persona interesada en el dibujo y la ilustración.
El concierto 'Prisma Sound' llega al Espacio Belleartes
Este sábado, desde las 20.00 hasta las 21.30 horas, el Espacio Belleartes, situado en la calle Donoso Cortés, 6, acogerá el concierto 'Prisma Sound', una propuesta musical que destaca por su enfoque creativo y su cuidada puesta en escena.
El grupo Prisma Sound se caracteriza por explorar distintas texturas y atmósferas sonoras, combinando influencias contemporáneas y estilos diversos para ofrecer una experiencia musical envolvente y dinámica. Su directo apuesta por la cercanía con el público y por la experimentación, convirtiendo cada actuación en un recorrido por matices, ritmos y emociones.
El concierto se enmarca dentro de la programación cultural del Espacio Belleartes, consolidando este enclave como un referente para la música en vivo y las propuestas artísticas innovadoras.
- Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
- Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres
- Matices, la nueva tapería de Juanma Zamorano que abre en la plaza Marrón de Cáceres con un guiño a las jirafas