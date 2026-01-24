Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)

La comunidad de vecinos de Cuartos del Baño anuncia que va a regresar a la vía judicial ante la falta de avances para la reapertura del acceso alternativo a la finca, ubicada entre las localidades de Malpartida de Cáceres y Aliseda, pero en el término municipal de Cáceres. El ayuntamiento, en una reunión, ha reconocido su imposibilidad actual para ejecutar el proyecto, que fue adjudicado hace más de un año. Cabe recordar que, cuando las máquinas se disponían a adentrarse en el camino público, el propietario de la finca que atraviesa la vía colocó un tractor que impedía el paso. Este nuevo acceso es fundamental para los vecinos debido a que, en épocas de lluvia, su entrada principal queda anegada por el cauce del río Salor.

Reunión

Según ha trasladado uno de los representantes vecinales, Antonio Gil, el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, le ha informado de que el ayuntamiento se ha reunido recientemente con el propietario de la finca La Jabalina (por la que se impedía el paso) con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permitiera salvar entre cincuenta y sesenta encinas situadas en la traza del camino, así como una pequeña charca. No obstante, el propietario se ha opuesto a la propuesta municipal, que incluía una posible permuta del trazado público por otro camino de su propiedad que venía utilizándose antes de su cierre.

Crecida del río Salor en Cáceres. / E. P.

Desde el ayuntamiento se ha descartado, asimismo, la alternativa planteada por el propietario a través de uno de los linderos de la finca. En este contexto, aseguran que el consistorio ha reconocido que, a día de hoy, no puede ejecutar los trabajos adjudicados, aludiendo a las dificultades para obtener los permisos ambientales necesarios, especialmente por la afección a más de medio centenar de encinas.

Alternativa

Como alternativa, el ayuntamiento ha señalado que estudiará, con medios propios y con la Confederación Hidrográfica del Tajo, la posibilidad de reformar el puente que utilizan actualmente los vecinos, incluso mediante una subvención a la comunidad. Una opción que los afectados consideran inviable por su elevado coste y complejidad técnica.

Los vecinos han mostrado su malestar por una situación que, aseguran, se prolonga sin fechas concretas ni soluciones efectivas. Según exponen, el proyecto de recuperación del camino se redactó "sin conocimiento real de la traza", lo que lo haría, a su juicio, irrealizable. También han recordado que, desde la adjudicación de las obras, se les ha ido informando de distintos obstáculos, como la falta de estudios de seguridad y salud, permisos de impacto ambiental, limitaciones por épocas de nidificación o riesgo de incendios, así como intentos fallidos de inicio de los trabajos.

Camino público

Ante este escenario, la comunidad ha contratado un despacho de abogados para solicitar la ejecución de la sentencia que obliga a la recuperación y puesta en funcionamiento del camino público. La demanda, según han indicado, ya se encuentra redactada y se presentará de forma inmediata. Paralelamente, han anunciado que retomarán las protestas de forma pacífica en el próximo pleno municipal.

Entretanto, los vecinos han vuelto a quedar incomunidados por la borrasca Ingrid. Los vecinos exigen una "actuación urgente, real y definitiva". No se trata de un episodio puntual, sino de un problema recurrente que afecta a la seguridad, la movilidad y la vida diaria de quienes residen en la finca Cuartos del Baño.