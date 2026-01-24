Diputación de Cáceres
'Hola, Inverno' tendrá actividades este fin de semana en Gargantilla y Trujillo
Este sábado, "Encantos Mágicos" llegará a Gargantilla, mientras que el domingo, "Entre viñas y copas" se disfrutará en Trujillo, ambas propuestas dentro del programa "Hola Invierno Cáceres"
Este programa, que se desarrollará hasta el mes de marzo por distintos municipios, mostrando todas las posibilidades que tienen a lo largo del invierno, llega este fin de semana a Gargantilla y Trujillo
Hoy sábado, 24 de enero, en Gargantilla, se llevará a cabo la actividad 'Encantos Mágicos' en la Casa Cultura de la localidad. Se trata de un taller de magia, con una duración de unos 60 minutos, una experiencia dinámica y lúdica que busca reforzar la confianza en sí mismos, la expresión oral y corporal, así como estimular la imaginación y la creatividad.
Por su parte, mañana domingo 25, será el turno de 'Entre viñas y copas' en las instalaciones de Bodegas Habla en Trujillo. La actividad consiste en una visita guiada a Bodegas Habla Clásico, un espacio enológico de referencia reconocido por la calidad de sus vinos y por su entorno privilegiado. Durante el recorrido, los participantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca el proceso de elaboración del vino, desde la selección de las uvas hasta su crianza y embotellado.
Son actividades gratuitas, para todos lo públicos, y que en este caso ya han completado su aforo.
Se recuerda que la inscripción a las distintas actividades se abre en los diez días previos de su celebración y puede realizarse a través de la página https://holainviernocaceres.com/. De hecho, las personas interesadas ya pueden inscribirse en las siguientes que serán el 31 de enero en La Granja y Valdefuentes, y el domingo 1 de febrero en Oliva de Plasencia.
