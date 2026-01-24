Dos jóvenes bailarines de Cáceres, becados para formarse en La Scala de Milán

La Fundación Fernando Valhondo Calaff ha concedido dos becas de formación a dos estudiantes del Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero de Cáceres para cursar estudios de danza clásica en la Accademia Teatro alla Scala de Milán, una de las instituciones más prestigiosas del panorama internacional.

Las ayudas se enmarcan en el acuerdo firmado por ambas entidades en octubre de 2024 con el objetivo de apoyar el talento y las altas capacidades de Juan Pacheco e Iván Gutiérrez, dos jóvenes bailarines cacereños. En virtud de este convenio, cada alumno recibe una dotación de 3.000 euros por curso durante los periodos académicos 2024-25 y 2025-26, destinada a facilitar su formación en el centro italiano.

Con motivo del seguimiento de estas becas, este jueves tuvo lugar un encuentro en la sede de la Fundación Fernando Valhondo Calaff, al que asistieron el presidente del patronato y subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; el delegado provincial de Educación en Cáceres, Felipe Fernández; y la directora del Conservatorio de Danza de Cáceres, Montserrat Franco. Durante la reunión se realizó un balance de la evolución académica y artística de los dos alumnos durante su estancia en La Scala, donde continúan formándose.

Evolución "muy positiva"

Según los informes remitidos por la Accademia, la progresión de ambos estudiantes está siendo muy positiva. En el caso de Juan Pacheco, el profesorado destaca que reúne los requisitos físico-artísticos necesarios para llegar a ser bailarín profesional. Hasta el momento, ha participado en la Expo Universal de Osaka (Japón) y ha interpretado un papel principal en la representación de 'El Cascanueces'.

Por su parte, Iván Gutiérrez, a pesar de ser más pequeño, también ha participado en representaciones en el Teatro alla Scala de Milán, vinculadas a las galas organizadas por la Accademia. Sus maestros valoran muy positivamente su trabajo, destacando especialmente su disciplina y sus cualidades como bailarín.

«Ha sido una oportunidad muy grande para nuestros alumnos», señaló Montserrat Franco, quien agradeció de forma reiterada el apoyo de la Fundación Valhondo. En la misma línea, el presidente del patronato subrayó la importancia de esta inversión para fomentar el desarrollo de la formación en danza en Extremadura. Una valoración compartida por el delegado provincial de Educación, quien destacó el éxito de la colaboración institucional. «Hemos conseguido encauzar el futuro de estos dos chicos, a pesar de lo complicado que es el ámbito profesional de la danza, especialmente siendo del género masculino», afirmó Felipe Fernández, poniendo el acento en la buena conexión entre las instituciones extremeñas.

De este modo, los alumnos del Conservatorio Sagrario Ruiz-Piñero continúan ampliando su formación en la prestigiosa escuela vinculada al Teatro alla Scala de Milán, una institución de referencia internacional dedicada a la preparación integral de profesionales de las artes escénicas y reconocida por la proyección artística y profesional de su alumnado.