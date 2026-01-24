Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaPensiones en ExtremaduraRenfeLa mejor panadería de EspañaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Vivienda

El Junquillo se consolida como una de las principales zonas de expansión residencial de Cáceres: 934 nuevas viviendas proyectadas

La barriada contempla seis nuevas promociones, tanto privadas como públicas, que sumarán casi un millar de pisos

Video | Expansión urbanística en el Junquillo de Cáceres

Video | Expansión urbanística en el Junquillo de Cáceres

A. G. C.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La barriada cacereña de El Junquillo se consolida como una de las principales zonas de expansión residencial de Cáceres. En este entorno urbano se desarrollan actualmente al menos seis proyectos inmobiliarios que contemplan la construcción de 934 viviendas, una cifra que contribuirá a aliviar la emergencia habitacional existente en la ciudad.

Promotoras privadas como Ferroluz, Gestyona o Escon98, junto a la empresa pública Urvipexsa, han mostrado interés por un área estratégica situada en la entrada occidental de Cáceres, próxima al hipermercado Carrefour y al centro comercial Ruta de la Plata, además de bien conectada con las rondas urbanas, la A-66 y municipios del entorno como Malpartida de Cáceres o Arroyo de la Luz.

Grandes empresas

Una de las promociones más recientes es la que ejecuta Escon98, actualmente en su primera fase estructural. La obra, cuya ejecución corre a cargo de la firma Reco, ya tiene finalizado el garaje y afronta ahora la construcción en altura hasta alcanzar las siete plantas previstas. El proyecto contempla 140 viviendas y un plazo aproximado de cuatro años, y se localiza entre las calles Dalia y Amapola.

Vídeo | Lugar en que Urvipexsa construirá un edificio en El Junquillo de Cáceres

Vídeo | Lugar en que Urvipexsa construirá un edificio en El Junquillo de Cáceres

CEDIDA

También avanza el residencial Terraza del Junquillo, promovido por Gestyona. De sus cuatro portales, los dos primeros ya han sido entregados y restan los dos últimos. El conjunto suma 127 viviendas, de las cuales 63 ya están en manos de sus propietarios. La finalización de las obras está prevista para las últimas semanas de este año, mientras que la adjudicación definitiva se extenderá a lo largo de 2027. El complejo se sitúa igualmente en la calle Dalia.

En esa misma vía se desarrolla otra actuación destacada de Ferroluz, centrada en la construcción de 200 viviendas de protección oficial. Las casas, con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados, dispondrán de dos, tres y cuatro dormitorios, además de terrazas, patios, piscina y áticos. A esta promoción aún le restan varios meses para su conclusión.

Proyectos

Junto a estas obras en ejecución, existen tres proyectos adicionales pendientes de iniciar su construcción, aunque con la intención de arrancar a corto plazo. Dos de ellos se ubican en la calle Amapola.

Fotogalería | Sorteo de cien viviendas protegidas en el barrio cacereño de El Junquillo

Fotogalería | Sorteo de cien viviendas protegidas en el barrio cacereño de El Junquillo

Ver galería

Fotogalería | Sorteo cien viviendas protegidas en el barrio cacereño de El Junquillo /

El primero corresponde a la sexta promoción del Mirador del Junquillo, impulsada por Gestyona. El conjunto contará con cinco portales, tres de ellos ya vendidos y dos más cuya comercialización comenzará en primavera. Cada bloque albergará alrededor de 35 viviendas, hasta alcanzar un total de 170. Los tres primeros portales estarán finalizados en 2028, mientras que los restantes requerirán algo más de tiempo.

El segundo proyecto en esta zona es Amapola Sport, promovido por Ferroluz. Se trata de un residencial de 160 viviendas protegidas con garajes y trasteros, que incorporará piscina, pista de pádel, solárium, zonas verdes, bicicletero y área de barbacoa. Las viviendas partirán de 60 metros cuadrados y contarán con dos y tres dormitorios.

La última actuación prevista es la de la empresa pública Urvipexsa. Su primera promoción, de 100 viviendas, ya ha sido adjudicada a los futuros propietarios y se encuentra a punto de iniciar las obras. La segunda fase ha recibido recientemente luz verde y ya se ha adjudicado la redacción del proyecto a un estudio de arquitectura de Cáceres.

Noticias relacionadas y más

El futuro

Con este conjunto de actuaciones en marcha y otras tantas en fase de planificación, El Junquillo se perfila como uno de los principales focos de crecimiento urbano de Cáceres en los próximos años. El desarrollo residencial previsto no solo ampliará de forma significativa el parque de vivienda disponible, sino que también redefinirá el equilibrio urbano de la ciudad, consolidando esta zona como un espacio estratégico tanto por su capacidad de absorción de demanda como por su conectividad y proyección a medio y largo plazo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
  2. Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
  3. Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
  4. Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
  5. Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025
  6. Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
  7. Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
  8. Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres

Marisol amadrina a un niño gitano y Martínez entrega viviendas en Cáceres en 1966

Marisol amadrina a un niño gitano y Martínez entrega viviendas en Cáceres en 1966

Disfruta del encuentro de Sketchers Cáceres y del concierto 'Prisma Sound' este sábado en la ciudad

Disfruta del encuentro de Sketchers Cáceres y del concierto 'Prisma Sound' este sábado en la ciudad

Cáceres perfila el número de plazas vacantes de la ESO de cara al próximo curso

Cáceres perfila el número de plazas vacantes de la ESO de cara al próximo curso

Cáceres suma una nueva propuesta de ocio dirigida al público infantil

Cáceres suma una nueva propuesta de ocio dirigida al público infantil

Un juzgado de Cáceres declara nulo un seguro de vida financiado incorporado a una hipoteca sin consentimiento

Un juzgado de Cáceres declara nulo un seguro de vida financiado incorporado a una hipoteca sin consentimiento

¿Sancionar con 12.000 euros o educar? El reto de los minits en Cáceres

¿Sancionar con 12.000 euros o educar? El reto de los minits en Cáceres

Cáceres acogerá la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España a finales de marzo

Cáceres acogerá la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España a finales de marzo

Vecinos de San Marquino, en Cáceres, cuestionan el proyecto del mirador y denuncian falta de diálogo municipal

Vecinos de San Marquino, en Cáceres, cuestionan el proyecto del mirador y denuncian falta de diálogo municipal
Tracking Pixel Contents