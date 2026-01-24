El Junquillo se consolida como una de las principales zonas de expansión residencial de Cáceres: 934 nuevas viviendas proyectadas

La barriada cacereña de El Junquillo se consolida como una de las principales zonas de expansión residencial de Cáceres. En este entorno urbano se desarrollan actualmente al menos seis proyectos inmobiliarios que contemplan la construcción de 934 viviendas, una cifra que contribuirá a aliviar la emergencia habitacional existente en la ciudad.

Promotoras privadas como Ferroluz, Gestyona o Escon98, junto a la empresa pública Urvipexsa, han mostrado interés por un área estratégica situada en la entrada occidental de Cáceres, próxima al hipermercado Carrefour y al centro comercial Ruta de la Plata, además de bien conectada con las rondas urbanas, la A-66 y municipios del entorno como Malpartida de Cáceres o Arroyo de la Luz.

Grandes empresas

Una de las promociones más recientes es la que ejecuta Escon98, actualmente en su primera fase estructural. La obra, cuya ejecución corre a cargo de la firma Reco, ya tiene finalizado el garaje y afronta ahora la construcción en altura hasta alcanzar las siete plantas previstas. El proyecto contempla 140 viviendas y un plazo aproximado de cuatro años, y se localiza entre las calles Dalia y Amapola.

También avanza el residencial Terraza del Junquillo, promovido por Gestyona. De sus cuatro portales, los dos primeros ya han sido entregados y restan los dos últimos. El conjunto suma 127 viviendas, de las cuales 63 ya están en manos de sus propietarios. La finalización de las obras está prevista para las últimas semanas de este año, mientras que la adjudicación definitiva se extenderá a lo largo de 2027. El complejo se sitúa igualmente en la calle Dalia.

En esa misma vía se desarrolla otra actuación destacada de Ferroluz, centrada en la construcción de 200 viviendas de protección oficial. Las casas, con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados, dispondrán de dos, tres y cuatro dormitorios, además de terrazas, patios, piscina y áticos. A esta promoción aún le restan varios meses para su conclusión.

Proyectos

Junto a estas obras en ejecución, existen tres proyectos adicionales pendientes de iniciar su construcción, aunque con la intención de arrancar a corto plazo. Dos de ellos se ubican en la calle Amapola.

El primero corresponde a la sexta promoción del Mirador del Junquillo, impulsada por Gestyona. El conjunto contará con cinco portales, tres de ellos ya vendidos y dos más cuya comercialización comenzará en primavera. Cada bloque albergará alrededor de 35 viviendas, hasta alcanzar un total de 170. Los tres primeros portales estarán finalizados en 2028, mientras que los restantes requerirán algo más de tiempo.

El segundo proyecto en esta zona es Amapola Sport, promovido por Ferroluz. Se trata de un residencial de 160 viviendas protegidas con garajes y trasteros, que incorporará piscina, pista de pádel, solárium, zonas verdes, bicicletero y área de barbacoa. Las viviendas partirán de 60 metros cuadrados y contarán con dos y tres dormitorios.

La última actuación prevista es la de la empresa pública Urvipexsa. Su primera promoción, de 100 viviendas, ya ha sido adjudicada a los futuros propietarios y se encuentra a punto de iniciar las obras. La segunda fase ha recibido recientemente luz verde y ya se ha adjudicado la redacción del proyecto a un estudio de arquitectura de Cáceres.

El futuro

Con este conjunto de actuaciones en marcha y otras tantas en fase de planificación, El Junquillo se perfila como uno de los principales focos de crecimiento urbano de Cáceres en los próximos años. El desarrollo residencial previsto no solo ampliará de forma significativa el parque de vivienda disponible, sino que también redefinirá el equilibrio urbano de la ciudad, consolidando esta zona como un espacio estratégico tanto por su capacidad de absorción de demanda como por su conectividad y proyección a medio y largo plazo.