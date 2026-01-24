El Rey Felipe VI, a los soldados de Cáceres tras la jura de bandera: "Gracias por querer servir a España"

"Gracias por querer servir a España". Son las palabras con las que el Rey Felipe VI se ha dirigido a los soldados del Centro de Formación de Tropa nº 1 (Cefot) de Cáceres tras la jura de bandera que el monarca ha presidido en la mañana de este sábado. Un total de 1.378 alumnos han participado en uno de los actos con mayor simbolismo de la vida militar, que no olvidarán en la vida al ser la primera vez en 30 años que Su Majestad está presente en Cáceres (entonces fue Juan Carlos I en 1996). Tras la ceremonia castrense y durante el vino de honor en el comedor del acuartelamiento Santa Ana, ha agradecido de forma expresa a los nuevos soldados su decisión de servir a España y ha subrayado la profunda transformación que ha experimentado el Ejército en las últimas décadas.

Felipe de Borbón ya había estado en una jura de bandera en este mismo recinto. Fue en 1995, hace ya 31 años. En su intervención (no es usual que tome la palabra tras este tipo de actos), lo ha recordado, otorgando un marcado carácter personal a su discurso. También ha señalado que el Ejército ha evolucionado en paralelo a la sociedad, pasando de un modelo de tropa de reemplazo a uno formado por soldados profesionales y vocacionales.

El Rey ha recalcado que los hombres y mujeres que hoy han jurado bandera han elegido libremente la carrera militar como una forma de servicio a España y de identificación con los valores que caracterizan a las Fuerzas Armadas. Ha defendido la jura como un gesto "simbólico y profundo", que representa un compromiso que acompaña al soldado durante toda su vida profesional.

El Rey ha felicitado a los nuevos militares, aún en fase de formación, y ha recordado que a mediados del mes de abril se incorporarán a sus respectivas unidades, donde seguirán perfeccionando los conocimientos adquiridos. También ha querido agradecer a las familias su apoyo, así como a los mandos, instructores y profesores responsables de la formación.

Felipe VI ha puesto en valor la histórica vinculación de Extremadura y de Cáceres con el mundo militar, destacando que se trata de una tierra de acogida y de vocación castrense. Asimismo, ha insistido en que los soldados constituyen el núcleo esencial de las Fuerzas Armadas, a las que ha definido como el "corazón y músculo" del Ejército.

Su discurso incluyó un recuerdo a los militares fallecidos en acto de servicio y una mención especial a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) con 45 personas fallecidas, entre ellas el capitán enfermero Álvaro García Jiménez, al que ha rendido homenaje recordando su historia.

Por su parte, el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador de Enseñat y Berea, ha subrayado la trascendencia de la jura de bandera celebrada por este segundo ciclo del año 2025, quienes han adquirido con este acto su condición plena de militares de tropa.

Enseñat ha recordado que el juramento implica no solo la disposición a defender a España, sino también el compromiso diario de cumplir con excelencia cada misión encomendada. Ha puesto el acento en el papel central de la tropa, que representa alrededor del 70% de los efectivos del Ejército de Tierra, y ha defendido la necesidad de dedicar a estos militares los principales esfuerzos formativos y organizativos.

El JEME ha destacado igualmente la estrecha relación entre Cáceres y el Cefot, recordando el histórico apoyo de la ciudad y de Extremadura para mantener el centro en su ubicación actual: "No se puede entender el centro de formación sin Cáceres, ni la ciudad sin la presencia del Ejército".

El acto concluyó con un brindis en honor al Rey como Jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas, en una jornada que tanto Felipe VI como el Jefe del Estado Mayor han calificado como "un día relevante" para los nuevos soldados, para Cáceres y para el conjunto de las Fuerzas Armadas.