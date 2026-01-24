Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Impacto en el sector

La jura de bandera impulsa un fin de semana clave para la hostelería de Cáceres: "Tenemos la agenda completa”

Bares y restaurantes del casco antiguo esperan una ocupación notable durante el fin de semana, aunque la previsión de lluvia obliga a la cautela

Video | Fin de semana clave para los hosteleros de Cáceres con la multitudinaria jura de bandera

Video | Fin de semana clave para los hosteleros de Cáceres con la multitudinaria jura de bandera

Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La celebración de la jura de bandera de este sábado en el Centro de Formación de Tropa (Cefot) de Cáceres, presidida por el Rey Felipe VI, ha generado altas expectativas en el sector hostelero, especialmente en los bares y restaurantes de la plaza Mayor, que han registrado un notable incremento de reservas desde que se anunció la fecha del acto y confían en que el fin de semana sirva para aliviar uno de los meses mas complicados del año.

Propietarios y trabajadores del casco antiguo prevén un fin de semana con una ocupación notable, ya que se estima la llegada de unas 10.000 personas entre soldados, familiares y visitantes. En la mayoría de establecimientos indican que rozarán el lleno, ya que la mayor parte de las reservas se cerraron con semanas de antelación. "Tenemos la agenda completa", señala David Chaves, empleado de la Tapería 8º Arte.

David Chaves, de la Tapería 8º Arte.

David Chaves, de la Tapería 8º Arte. / Carlos Gil

El factor tiempo

No obstante, desde el sector se mantiene la cautela ante la previsión meteorológica, aunque su incidencia varía según el tipo de establecimiento. Manolo Rey, propietario de la Tapería Cáceres, reconoce que la previsión de lluvia ya ha provocado algunas cancelaciones puntuales, aunque afirma que, por el momento, la ocupación se mantiene elevada y que la evolución final dependerá del tiempo durante el fin de semana.

Otros, como Chaves, restan importancia a la lluvia al tratarse de un periodo invernal. “Funcionamos muy bien dentro del local y no dependemos tanto de la terraza”, ha explicado, recordando además que su cocina permanecerá abierta de forma ininterrumpida desde el mediodía hasta la noche.

Manolo Rey, dueño de La Minerva.

Manolo Rey, dueño de La Minerva. / Carlos Gil

Horas punta

En cuanto a la concentración de público, los hosteleros coinciden en que el sábado a mediodía será el tramo de mayor afluencia. "El sábado por la noche también habrá mucha gente que aprovechará para visitar la ciudad durante el fin de semana", explica Francisco Rubio, dueño de La Minerva.

Los empresarios subrayan que la actividad suele concentrarse en las mismas franjas horarias, especialmente entre las dos y las cuatro de la tarde, y principalmente en el centro de la ciudad, donde se espera el mayor trasiego de público.

Francisco Rubio, responsable de La Minerva.

Francisco Rubio, responsable de La Minerva. / Carlos Gil

Respiro económico

Más allá del impacto puntual, el sector destaca la importancia del evento como impulso económico en un mes tradicionalmente delicado. "Después de las fiestas siempre se produce una bajada importante, por lo que este fin de semana nos servirá para salvar el inicio de año”, afirma Rey.

Una percepción que comparte el responsable de La Minerva, para quien la celebración supone "un poco de oxígeno" en el arranque del año. “Enero y febrero son meses muy duros y este tipo de eventos nos da aire”, comenta, una valoración común entre los hosteleros del centro histórico.

