Un juzgado de Cáceres declara nulo un seguro de vida financiado incorporado a una hipoteca sin consentimiento

El fallo obliga a la aseguradora a devolver más de 6.800 euros a la afectada y anula la cláusula incluida en una modificación posterior del préstamo

Edificio de los juzgados de Cáceres.

Edificio de los juzgados de Cáceres. / Jorge Valiente

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cáceres ha dado la razón a una consumidora cacereña y ha declarado la nulidad de un seguro de vida de prima única financiada (PUF) que se incorporó a su hipoteca sin su consentimiento. Además, ha invalidado la cláusula del préstamo, incluida en una modificación posterior, que vinculaba la mejora de las condiciones de la hipoteca a la contratación de ese seguro.

La resolución obliga a BBVA Seguros a devolver a la afectada los 6.808,89 euros correspondientes al seguro, junto con los intereses legales, y ha impuesto las costas a ambas demandadas (la entidad financiera BBVA y BBVA Seguros), que deberán hacerse cargo de los gastos del procedimiento.

Según recoge el fallo, durante la tramitación de la hipoteca se incorporó un seguro de vida de prima única financiada cuyo coste se añadió al capital del préstamo sin una información clara ni un consentimiento válido por parte de la clienta.

Punto clave

El juzgado ha puesto el foco en la diferencia detectada entre las cantidades reflejadas en una escritura y otra, una variación que coincidía "exactamente" con el importe de la prima del seguro (6.808,89 euros), descartando que se tratara de un error y concluyendo que la operación incrementó de forma injustificada el capital y el coste financiero del préstamo.

Con estos elementos, ha determinado que el seguro debía considerarse “nunca suscrito ni consentido” por la clienta y ha ordenado la devolución de las cantidades abonadas. Asimismo, la decisión judicial también ha anulado la cláusula que vinculaba la bonificación del tipo de interés a la contratación del seguro.

Alcance de la sentencia

Desde el bufete cacereño Picado Abogados, que ha ejercido de forma conjunta la defensa de la consumidora, destacan la relevancia de esta sentencia, "la única de este tipo dictada hasta el momento en Extremadura" y una de las pocas existentes a nivel nacional.

El despacho subraya además el interés social del fallo y apunta a la existencia de numerosos afectados por este tipo de prácticas, pese a que muchos de ellos no llegan a reclamar por la vía judicial "por el temor a perder el procedimiento". En este sentido, advierten de los efectos perjudiciales de los seguros de prima única financiada, que incrementan artificialmente el capital del préstamo y encarecen la hipoteca al aumentar el pago de intereses, comisiones y gastos durante toda la vida del crédito.

Un juzgado de Cáceres declara nulo un seguro de vida financiado incorporado a una hipoteca sin consentimiento

