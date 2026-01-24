Nuestro pasado
Marisol amadrina a un niño gitano y Martínez entrega viviendas en Cáceres en 1966
En la ciudad, la inauguración del Hotel Alcántara se sumó a la modernización, ofreciendo sus servicios en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres, obra de Construcciones Pinilla
En diciembre de 1966 la cantante española Marisol es madrina de un niño gitano y el ministro de la Vivienda, Martínez y Sánchez Arjona, llega a Cáceres. Su visita es aprovechada para entregar las viviendas - albergues que se construyeron en el polígono cacereño Dehesa de los Caballos. La capital celebra el bimilenario de su fundación cuando le es impuesta la medalla al Mérito del Trabajo al banquero de Cáceres Joaquín Sánchez Torres.
Apertura Oficial del Hotel Alcántara
Por otro lado, se inauguró a las 19.30 horas el Hotel Alcántara, un moderno establecimiento situado en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres, obra de Construcciones Pinilla y que aún hoy ofrece sus servicios. Pero, sin duda, la gran novedad del año en la ciudad la pusieron, aquellas nueve cabinas telefónicas que se instalaron en las calles de la ciudad. En la capital se respiraba un ambiente de modernidad.
Nuevo taller de fotograbado
Por último, se inauguró el nuevo taller de fotograbado en nuestra redacción. El avance tecnológico se anuncia en la portada con una fotografía del Ayuntamiento de Cáceres y una cabecera de color azul.
