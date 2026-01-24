Proyecto urbano
Vecinos de San Marquino, en Cáceres, cuestionan el proyecto del mirador y denuncian falta de diálogo municipal
Los residentes aseguran que no se han atendido sus demandas y cuestionan la ubicación y el impacto del mirador planteado en la barriada
Vecinos del barrio de San Marquino han trasladado un escrito en el que expresan su malestar por el proyecto del mirador planteado en la barriada, al considerar que no se han atendido sus demandas ni se ha producido una comunicación efectiva por parte del Ayuntamiento desde que comenzaron las conversaciones en 2022.
Registro municipal
Según han señalado, durante estos años han remitido escritos al registro municipal, recogido firmas y enviado comunicaciones a los medios de comunicación sin haber recibido respuesta formal. Los residentes aseguran que han tenido conocimiento del contenido de la última licitación del proyecto a través de terceros y de la prensa, y no mediante información directa del consistorio.
En el documento, los vecinos afirman que el proyecto que figura en el pliego de licitación no incorpora las modificaciones que, según indican, les fueron trasladadas en una reunión mantenida con responsables municipales. En ese encuentro, explican, se les habría asegurado que la ubicación del mirador se modificaría y que la estructura se alejaría lo máximo posible de las viviendas, algo que, a su juicio, no se refleja en la documentación actual.
Proyecto
Los residentes también cuestionan el enfoque estético del proyecto y el lenguaje empleado en la memoria descriptiva, que consideran excesivamente grandilocuente. En este sentido, sostienen que la infraestructura, definida como una plataforma volada de acero y hormigón, tendrá un impacto visual significativo y no se integrará en el entorno natural de la zona.
Otra de las preocupaciones expresadas es la afección directa a la vida cotidiana del vecindario. Aunque el proyecto recoge que la obra no afecta a bienes de terceros, los vecinos sostienen que sí incidirá en su intimidad y tranquilidad, al situarse frente a viviendas habitadas. También alertan del posible uso inadecuado del espacio, con presencia de turistas durante el día y botellones por la noche, motivo por el que recuerdan que el propio Ayuntamiento ha anunciado el cierre nocturno del mirador.
Inclemencias meteorológicas
Asimismo, ponen en duda la viabilidad de los usos complementarios previstos en el proyecto, como cafetería o espacios expositivos, al considerar que la plataforma estará expuesta a las inclemencias meteorológicas y a la intensa insolación durante buena parte del año, lo que limitaría su aprovechamiento real.
Por último, los vecinos reiteran que no se oponen a la existencia de un mirador en el barrio, pero sí reclaman una revisión del diseño y de su emplazamiento, así como un proceso de participación vecinal efectivo que permita introducir cambios reales antes del inicio de las obras.
