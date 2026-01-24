¿Sancionar con 12.000 euros o educar? El reto de los minits en Cáceres

La llegada de los minits a Cáceres ha abierto un nuevo capítulo en la movilidad urbana. Ocho microvehículos eléctricos ya circulan por la ciudad, con la previsión de alcanzar las 80 unidades, y lo hacen en un contexto marcado por la falta de aparcamiento, los trayectos cortos y la búsqueda de alternativas al coche privado. Pero junto a la novedad ha llegado también el aviso: romper uno de estos vehículos puede costarle al usuario hasta 12.000 euros.

Medida

La medida no es menor. No se trata de una multa simbólica ni de una penalización disuasoria al uso indebido, sino de trasladar al usuario la responsabilidad económica total del vehículo en caso de daños graves. Desde la empresa impulsora se insiste en que los minits no son un juguete y que su coste real obliga a protegerlos frente a usos irresponsables. El planteamiento es comprensible desde el punto de vista empresarial, pero plantea una pregunta de fondo: ¿basta con sancionar para garantizar un buen uso?

Galería | Así ha sido la presentación de los nuevos microvehículos eléctricos en Cáceres /

Experiencia

La experiencia en otras ciudades muestra que los nuevos modelos de movilidad generan siempre un periodo de adaptación. Ocurrió con los patinetes eléctricos, con las bicicletas compartidas y ahora con estos microcoches. En ese proceso, la educación del usuario suele ser tan importante como el régimen sancionador. Conocer las normas, entender las zonas de aparcamiento, saber qué usos están permitidos y cuáles no resulta clave para evitar conflictos y daños.

En Cáceres, además, el debate se cruza con otro factor: el desconocimiento inicial del servicio, reconocido incluso en el ámbito político. Si parte de los grupos municipales cuestionan la falta de información previa, no es difícil imaginar que muchos usuarios también se enfrenten al sistema con dudas o lagunas. En ese escenario, la sanción dura puede generar rechazo antes que concienciación.

Responsabilidad

Eso no significa renunciar a las multas o a la responsabilidad económica. La protección del servicio es necesaria para que sea viable y no termine desapareciendo por vandalismo o mal uso. Pero quizá el equilibrio esté en acompañar esas medidas con campañas informativas claras, mensajes visibles en la aplicación y una pedagogía constante que refuerce la idea de que se trata de un bien compartido.

El éxito de los minits no dependerá solo de cuántos vehículos haya en la calle, sino de cómo los usuarios los integren en su día a día. Y en esa tarea, educar puede ser tan eficaz —o más— que multar.