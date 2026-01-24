Agenda cultural
'Voilá' en La Nave del Duende: Teatro de objetos en Cáceres sobre infancia
Una obra de teatro de objetos que explora la infancia, las relaciones sociales y la diversidad emocional de los más pequeños, mostrando cómo los retos y las diferencias pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje y crecimiento
Tres opciones muy diversas para disfrutar de la ciudad este domingo.
El teatro de objetos 'Voilá' llega a La Nave del Duende
La Nave del Duende acogerá este domingo, de 18.00 a 19.00 horas, la representación de Voilá, una propuesta de teatro de objetos que invita a reflexionar sobre la diferencia, la infancia y las relaciones sociales.
La obra presenta el encuentro entre Dani y Fran, el nuevo maestro de una escuela, quienes dialogan sobre el hijo de Dani, un niño de ocho años con dificultades para relacionarse con sus compañeros. Mientras el padre muestra preocupación por experiencias pasadas que no desea que se repitan, el maestro ofrece una mirada positiva y enriquecedora, entendiendo la diversidad de personalidad como una oportunidad llena de posibilidades. Voilá plantea, a través de una narración sensible y cercana, un mensaje claro y esperanzador: siempre que hay un problema, hay una solución. La función tendrá lugar en La Nave del Duende, situada en el Polígono La Cañada, 1.
El micro abierto cultural 'Sherezade' se celebra en el Boogaloo Club
El Boogaloo Club de Cáceres acogerá el próximo 25 de enero, de 19.00 a 21.00 horas, una nueva edición de 'Sherezade', un micro abierto cultural que apuesta por la expresión artística y la participación ciudadana.
El encuentro ofrecerá un espacio abierto a la palabra, la música y la creatividad, donde artistas y público podrán compartir propuestas en un ambiente cercano y dinámico. 'Sherezade' se consolida así como una cita cultural que fomenta el intercambio de ideas y el talento local en un formato libre y accesible.
La Biblioteca Pública de Cáceres acoge el encuentro 'Hablemos de poesía'
La Biblioteca Pública de Cáceres será escenario el próximo 26 de enero, de 18.30 a 19.30 horas, del encuentro Hablemos de poesía, una actividad dedicada al diálogo y la reflexión en torno a la creación poética y su papel en la sociedad actual.
La cita propone un espacio abierto para compartir lecturas, ideas y experiencias, poniendo en valor la poesía como una herramienta fundamental de expresión emocional, pensamiento crítico y comunicación sensible. A través de la palabra poética, se fomenta la capacidad de observar la realidad desde nuevas perspectivas, de conectar con la experiencia humana y de dar voz a sentimientos y vivencias que a menudo quedan fuera del discurso cotidiano.
- Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
- Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres
- Matices, la nueva tapería de Juanma Zamorano que abre en la plaza Marrón de Cáceres con un guiño a las jirafas