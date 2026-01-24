'Voilá' en La Nave del Duende: Teatro de objetos en Cáceres sobre infancia

Tres opciones muy diversas para disfrutar de la ciudad este domingo.

El teatro de objetos 'Voilá' llega a La Nave del Duende

La Nave del Duende acogerá este domingo, de 18.00 a 19.00 horas, la representación de Voilá, una propuesta de teatro de objetos que invita a reflexionar sobre la diferencia, la infancia y las relaciones sociales.

La obra presenta el encuentro entre Dani y Fran, el nuevo maestro de una escuela, quienes dialogan sobre el hijo de Dani, un niño de ocho años con dificultades para relacionarse con sus compañeros. Mientras el padre muestra preocupación por experiencias pasadas que no desea que se repitan, el maestro ofrece una mirada positiva y enriquecedora, entendiendo la diversidad de personalidad como una oportunidad llena de posibilidades. Voilá plantea, a través de una narración sensible y cercana, un mensaje claro y esperanzador: siempre que hay un problema, hay una solución. La función tendrá lugar en La Nave del Duende, situada en el Polígono La Cañada, 1.

El micro abierto cultural 'Sherezade' se celebra en el Boogaloo Club

El Boogaloo Club de Cáceres acogerá el próximo 25 de enero, de 19.00 a 21.00 horas, una nueva edición de 'Sherezade', un micro abierto cultural que apuesta por la expresión artística y la participación ciudadana.

Micro abierto cultural 'Sherezade' en el Boogaloo Club. / Ayuntamiento de Cáceres

El encuentro ofrecerá un espacio abierto a la palabra, la música y la creatividad, donde artistas y público podrán compartir propuestas en un ambiente cercano y dinámico. 'Sherezade' se consolida así como una cita cultural que fomenta el intercambio de ideas y el talento local en un formato libre y accesible.

La Biblioteca Pública de Cáceres acoge el encuentro 'Hablemos de poesía'

La Biblioteca Pública de Cáceres será escenario el próximo 26 de enero, de 18.30 a 19.30 horas, del encuentro Hablemos de poesía, una actividad dedicada al diálogo y la reflexión en torno a la creación poética y su papel en la sociedad actual.

La cita propone un espacio abierto para compartir lecturas, ideas y experiencias, poniendo en valor la poesía como una herramienta fundamental de expresión emocional, pensamiento crítico y comunicación sensible. A través de la palabra poética, se fomenta la capacidad de observar la realidad desde nuevas perspectivas, de conectar con la experiencia humana y de dar voz a sentimientos y vivencias que a menudo quedan fuera del discurso cotidiano.