El baño de ozono, la terapia que Gema Ruiz aplica en Cáceres para tratar problemas dermatológicos en perros

Gema Ruiz, peluquera canina desde 2008 y al frente de su centro en la calle Maluquer de Cáceres, ha incorporado a la ciudad una innovadora técnica terapéutica basada en el uso de ozono médico, una forma especial del oxígeno con propiedades curativas y regenerativas. En el ámbito veterinario, y especialmente en perros, esta terapia puede aplicarse de diversas maneras, siendo el baño de ozono una de las más conocidas y utilizadas.

Dos formas de aplicar el ozono durante el baño

"Existen dos formas de aplicar el ozono durante el baño. Una de ellas consiste en instalar un generador de ozono en la pared y conectarlo directamente al grifo, de modo que cada vez que se baña a un perro, el ozono se libera junto con el agua. La segunda opción, que es la que utilizo yo por ser la más eficaz, es el baño por inmersión. Se realiza en una bañera especial que se llena previamente y desde la que el ozono emerge desde la parte inferior en forma de burbujas, estimulando el folículo y potenciando así su efectividad. Durante el baño, el ozono se disuelve en el agua y actúa directamente sobre la piel del animal, penetrando en los tejidos superficiales".

Asimismo, la experta señala que esta técnica aporta múltiples beneficios, entre los que destacan:

Efecto antiséptico y antibacteriano: el ozono elimina bacterias, hongos y virus, ayudando a controlar infecciones cutáneas.

Estimulación de la oxigenación celular: mejora la circulación sanguínea y la oxigenación de los tejidos, favoreciendo la regeneración de la piel.

Efecto antiinflamatorio y analgésico: ayuda a reducir el dolor y la inflamación, lo que lo hace especialmente útil en perros con artrosis, problemas articulares o musculares.

Aceleración de la cicatrización: favorece la curación de heridas, úlceras y lesiones dérmicas.

Regulación del sebo y limpieza profunda: resulta muy eficaz en casos de seborrea, escamación y alteraciones del folículo piloso.

Refuerzo del sistema inmunitario: al mejorar la oxigenación y eliminar toxinas, el organismo del perro responde mejor ante procesos infecciosos o inflamatorios.

Perros geriátricos

Por otro lado, más allá de su acción directa sobre la piel, la experta subraya que los baños de ozono resultan especialmente beneficiosos para perros geriátricos, ya que ayudan a mejorar la circulación, la movilidad y el bienestar general.

"Muchos perros de edad avanzada con artrosis o problemas de rigidez muestran una mejoría visible tras varias sesiones. En mi caso, trabajo habitualmente con perros que presentan distintas patologías dermatológicas, como seborrea, atrofia folicular, escamación, leishmaniosis cutánea y afecciones alérgicas o autoinmunes de la piel. Además, colaboro con Eva, estudiante de Veterinaria y apasionada de la dermatología, que está realizando su trabajo de fin de grado sobre los beneficios de la ozonoterapia en el ámbito animal. Juntas recogemos y analizamos los resultados clínicos de los tratamientos, contribuyendo a dar mayor visibilidad científica a una terapia que ofrece excelentes resultados tanto en la salud dermatológica como en el bienestar general. Todos los casos que atendemos en la peluquería son documentados y posteriormente presentados en el Departamento de Dermatología de la Facultad de Veterinaria de Cáceres".

Una herramienta terapéutica

En definitiva, la ozonoterapia se presenta como una herramienta terapéutica complementaria, segura y natural que contribuye de forma significativa a mejorar la calidad de vida de los perros, especialmente de aquellos que padecen problemas cutáneos, circulatorios o articulares.