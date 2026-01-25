Los bomberos, obligados a intervenir en Cáceres para evitar que un cartel colapse y caiga junto al párking de Múltiples

Los vecinos de Cáceres que paseaban por la avenida Clara Campoamor a primera hora de la tarde de este domingo se han visto sorprendidos por la presencia de un camión de bomberos y una patrulla de la Policía Local justo en la zona más cercana al aparcamiento subterráneo del edificio Múltiples.

Algunos de los viandantes de la zona han llegado a pensar que se podía haber producido un suceso u originado un incendio en el interior del párking, por lo que se ha generado cierta preocupación.

Sin embargo, desde el parque de bomberos del Sepei de Cáceres confirman que se ha requerido su actuación porque había un cartel de los que se colocan en la entrada peatonal que estaba a punto de colapsar y caer a la calzada. Por ello, algún vecino ha contactado con los servicios de emergencia para que acudiesen a retirarlo.

A la mayor velocidad posible, los bomberos han procedido a la retirada del cartel para evitar que se produjese la caída y pudiese afectar a la correcta circulación de uno de los puntos más transitados de la ciudad. La intervención ha durado apenas unos minutos y se ha efectuado sin mayores problemas.