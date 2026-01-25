Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paro en ExtremaduraEntrevista a OsunaEditorialSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sucesos

Los bomberos, obligados a intervenir en Cáceres para evitar que un cartel colapse y caiga junto al párking de Múltiples

Han acudido a la avenida Clara Campoamor sobre las 17.00 horas acompañados de la Policía Local para retirarlo

Zona en la que estaba instalado el cartel, en plena avenida Clara Campoamor de Cáceres.

Zona en la que estaba instalado el cartel, en plena avenida Clara Campoamor de Cáceres. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Los vecinos de Cáceres que paseaban por la avenida Clara Campoamor a primera hora de la tarde de este domingo se han visto sorprendidos por la presencia de un camión de bomberos y una patrulla de la Policía Local justo en la zona más cercana al aparcamiento subterráneo del edificio Múltiples.

Algunos de los viandantes de la zona han llegado a pensar que se podía haber producido un suceso u originado un incendio en el interior del párking, por lo que se ha generado cierta preocupación.

Sin embargo, desde el parque de bomberos del Sepei de Cáceres confirman que se ha requerido su actuación porque había un cartel de los que se colocan en la entrada peatonal que estaba a punto de colapsar y caer a la calzada. Por ello, algún vecino ha contactado con los servicios de emergencia para que acudiesen a retirarlo.

Noticias relacionadas y más

A la mayor velocidad posible, los bomberos han procedido a la retirada del cartel para evitar que se produjese la caída y pudiese afectar a la correcta circulación de uno de los puntos más transitados de la ciudad. La intervención ha durado apenas unos minutos y se ha efectuado sin mayores problemas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
  2. Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
  3. El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
  4. Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
  5. En directo | Felipe VI preside por primera vez como Rey la jura de bandera del Cefot de Cáceres
  6. Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
  7. Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025
  8. Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres

Los bomberos, obligados a intervenir en Cáceres para evitar que un cartel colapse y caiga junto al párking de Múltiples

Los bomberos, obligados a intervenir en Cáceres para evitar que un cartel colapse y caiga junto al párking de Múltiples

La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres

La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres

El deterioro de la calle Hernando de Soto en Cáceres: locales cerrados y falta de mantenimiento

El deterioro de la calle Hernando de Soto en Cáceres: locales cerrados y falta de mantenimiento

Un hombre recibe una paliza en el Alto de Fuente Fría de Cáceres tras una discusión

Un hombre recibe una paliza en el Alto de Fuente Fría de Cáceres tras una discusión

Cáceres: ‘KO’ minero

Cáceres: ‘KO’ minero

Cáceres acoge las oposiciones de celador del SES con mayor participación: "Quiero sacar la plaza por amor propio"

Cáceres acoge las oposiciones de celador del SES con mayor participación: "Quiero sacar la plaza por amor propio"

¿A qué se debe el fracaso para reparar el camino alternativo a Cuartos del Baño de Cáceres?

¿A qué se debe el fracaso para reparar el camino alternativo a Cuartos del Baño de Cáceres?

Qué hacer si tu banco te coló un seguro de vida en la hipoteca sin consentimiento

Qué hacer si tu banco te coló un seguro de vida en la hipoteca sin consentimiento
Tracking Pixel Contents