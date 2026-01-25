Cáceres acoge las oposiciones de celador del SES con mayor participación: “Quiero sacar la plaza por amor propio”

Más de nueve mil aspirantes se examinan este domingo para optar a una de las 170 plazas de celador del Servicio Extremeño de Salud, en la que es la prueba más multitudinaria de esta oferta pública de empleo, con Cáceres como uno de los principales escenarios de la jornada. Desde primera hora de la mañana, los accesos al campus universitario han registrado algo de congestión de tráfico debido a la llegada escalonada de opositores, aunque la circulación ha discurrido con normalidad.

El elevado número de inscritos ha obligado a habilitar hasta siete sedes en el campus de la capital cacereña, donde los opositores se reparten entre las facultades de Ciencias del Deporte, Derecho, Empresa, Enfermería, Formación del Profesorado y Veterinaria, además de la Escuela Politécnica.

"Quiero luchar"

En esta última se examina Maricarmen Carrasco, que aguarda bajo el techo del pabellón para resguardarse de la lluvia con la que ha amanecido la ciudad en la jornada de este domingo. Cuenta que no es la primera vez que se presenta y que “es, por lo menos, la cuarta”. A sus 58 años, trabaja en el Hospital Universitario, donde tiene interinidad. Por eso, preguntada por los motivos para presentarse al examen, asegura firme que es “por amor propio”, puesto que cuenta con estabilidad laboral. “Después de tantos años quiero luchar por sacar la plaza”. Está confiada, aunque es consciente del peso de los nervios. “Creo que lo llevo bien preparado, esta vez sí, porque el trabajo te quita muchas horas, pero cada uno lucha con lo suyo, ahora otra cosa son los nervios”, añade.

Maricarmen Carrasco, opositora / Carlos Gil

El ambiente previo al examen es el habitual en este tipo de convocatorias. Algunos repasan, otros charlan y están los que simplemente esperan. Carrasco explica que solo quiere tranquilizarse cuando se siente: “Luego si no empiezo a ver letras donde no las hay”, comenta entre risas.

“Es mucha gente para tan pocas plazas”

Gema Baños, cacereña, lleva 14 años trabajando en una residencia privada. Ahora está de baja por maternidad y ahora que ya ha dado a luz a su hijo, señala que ha decidido presentarse para mejorar su calidad de vida: “Ya tengo al niño y mi puesto de trabajo actual está en un pueblo, así que quería probar suerte”. Espera con el carrito y junto a gran parte de su familia porque “el 60% de ellos también se presentan”. Comenzó a estudiar cuando se publicó la convocatoria, en diciembre de 2024. Desde primera hora de la mañana, las inmediaciones de las facultades han registrado un notable movimiento de opositores llegados también de distintos puntos del territorio nacional. A Baños le parece que “es mucha gente para tan pocas plazas” y aunque está nerviosa, esta mañana se levantó, se tomó un ColaCao y ahora tiene ganas de “hacerlo rápido y que pase ya”.

Gema Baños, opositora / Jota Granado

Años de preparación

La secretaria del tribunal, Montaña Macías, afirma que hay 150 aulas habilitadas entre las tres sedes. En Cáceres el número asciende a 63 espacios y alrededor de 200 colaboradores, que suman unos 400 a nivel regional. El examen ha comenzado sin incidencias, han comentado trabajadores de UGT. Minutos antes del examen, que ha dado comienzo a la hora prevista, Rosa Aguirre y Roberto Blanco permanecían en las inmediaciones de una de las facultades cacereñas. No se conocían hasta hace poco, pero hoy comparten un mismo objetivo: presentarse al examen de celador.

Ambos llevan años preparando oposiciones, aunque esta es la primera vez que se presentan al SES. “He estado preparando oposiciones de celador en otros lugares, y lo que cambia es la legislación de cada comunidad, pero lo específico no varía demasiado”, explica Aguirre, que viene desde Palencia. A pesar de la magnitud del examen, ninguno de los dos parece excesivamente nervioso. “Lo afronto con calma y con sabiduría”, asegura Blanco, de Valladolid. Además de aspirar a una plaza fija, buscan sumar puntos para la bolsa de trabajo. Actualmente, Aguirre trabaja como técnico de atención directa en personas con discapacidad, y Blanco como celador, pero en Valladolid. Con miles de aspirantes que se esperan este domingo en Cáceres, la jornada promete ser intensa, pero Rosa y Roberto confían en que su preparación y dedicación marcarán la diferencia.