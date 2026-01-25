Investigación sanitaria
Una investigación desarrollada en Cáceres identifica una proteína clave para prevenir el ictus
Un estudio de la Universidad de Extremadura y el Hospital San Pedro de Alcántara ha señalado a la STC2 como posible biomarcador para reducir el riesgo de trombosis arterial
La Universidad de Extremadura (UEx) y el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres han identificado una proteína que podría convertirse en una herramienta clave para la prevención y el tratamiento del ictus. Se trata de la proteína STC2, cuyos niveles bajos se han asociado a un mayor riesgo de sufrir este tipo de trombosis arterial que afecta a la circulación cerebral.
El trabajo ha sido desarrollado de manera conjunta por el servicio de Hematología del Hospital San Pedro de Alcántara y el departamento de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la UEx, y ha puesto de relieve el valor de la colaboración entre la investigación básica universitaria y el acceso a pacientes y datos clínicos del Servicio Extremeño de Salud (SES). Los resultados han sido publicados recientemente en la revista International Journal of Molecular Sciences.
Regulación de las plaquetas
La investigación ha revelado que la proteína STC2 desempeña un papel esencial en la regulación de la actividad plaquetaria, al controlar la entrada del ion calcio en las plaquetas humanas. Cuando los niveles de STC2 disminuyen, aumenta la entrada de calcio en estas células, lo que favorece su agregación y la formación de trombos, especialmente en las arterias.
Este mecanismo es el que se ha observado en pacientes diagnosticados de ictus, una patología en la que la formación de trombos arteriales interrumpe el flujo sanguíneo cerebral. Según los investigadores, el hallazgo abre la puerta a nuevas estrategias de prevención basadas en el control de este proceso biológico.
Un enfoque diferente
El estudio ha aportado un enfoque novedoso en el análisis de la trombosis, centrado en la hiperagregabilidad plaquetaria relacionada con la entrada de calcio en las plaquetas. La hematóloga del Hospital San Pedro de Alcántara y primera autora del trabajo, Nuria Bermejo, ha subrayado que "la trombosis es una patología multifactorial, en cada paciente puede pesar más un tipo u otro de causas que la favorezcan". Por ello, ha añadido que ampliar el conocimiento sobre estos factores permite mejorar la prevención y el tratamiento.
Seguimiento durante una década
La investigación se ha desarrollado en dos fases. En una primera etapa, el equipo realizó un estudio prospectivo no aleatorizado sobre una cohorte de pacientes del Hospital San Pedro de Alcántara, a los que se les practicó un estudio de trombofilia tras haber sufrido un episodio de trombosis venosa o arterial.
Posteriormente, el grupo liderado por Pedro Cosme y Nuria Bermejo, desde el Departamento de Fisiología de la UEx, analizó las muestras de sangre y confirmó la relación entre la alteración en la expresión de la proteína STC2 y el aumento de la entrada de calcio en las plaquetas, un fenómeno que ya se había descrito previamente en modelos animales.
En una segunda fase, los investigadores realizaron un seguimiento de los pacientes durante más de diez años. Según ha explicado Bermejo, el análisis de las historias clínicas de pacientes con ictus y trombosis arterial mostró que los niveles de STC2 se habían normalizado en la mayoría de los casos gracias al tratamiento con aspirina, fármaco que regula la expresión de esta proteína.
Próximos pasos
Tras este primer hallazgo, el equipo ha avanzado que se prevé la realización de estudios multicéntricos aleatorizados con un mayor número de pacientes, así como la inclusión de otras patologías trombóticas, como los síndromes coronarios agudos o crónicos, para consolidar la STC2 como biomarcador de ictus.
Los investigadores han destacado que el seguimiento periódico de esta proteína podría ser útil tanto en colectivos de riesgo como en la población general de mayor edad, facilitando estrategias de prevención y permitiendo evaluar en qué pacientes el tratamiento con aspirina resulta más eficaz para evitar nuevos episodios de ictus.
