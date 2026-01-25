La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres

La Carnicería y Salchichería Ángel, regentada por el empresario cacereño Ángel Manuel Salas, se ha trasladado desde la calle Arturo Aranguren, donde estaba a punto de cumplir once años, a un nuevo local situado en la avenida de Matravieso, donde ha abierto sus puertas este lunes 19 de enero.

Según ha explicado el propietario, el principal motivo del traslado ha sido el incremento del precio de los alquileres, que, a su juicio, "no va acorde a la situación actual".

Salas ha señalado que el nuevo establecimiento es un inmueble que ya tenía en propiedad desde antes de la pandemia y que llevaba años valorando la posibilidad de abrir un nuevo punto de venta. Finalmente, ha decidido dar el paso y trasladar allí el negocio, lo que ha supuesto el cierre del anterior local.

Margen de crecimiento

El empresario ha reconocido que el cambio de ubicación ha supuesto perder parte de la clientela fija que había ido consolidando con el paso del tiempo en el centro de la ciudad. No obstante, ha indicado que la capacidad de expansión de la zona donde se ubica el nuevo local, actualmente sin comercios, ha sido determinante para tomar la decisión.

Además del traslado, Salas ha avanzado que tiene previsto seguir ampliando su actividad con un nuevo proyecto: la creación de una sala de despiece en una nave cercana. El objetivo es aprovechar la proximidad con el polígono industrial de Charca Musia para, según ha explicado, "poder así cerrar el círculo".

Cuatro trabajadores

En la actualidad, en el establecimiento trabajan cuatro personas. El propietario ha destacado que los tres empleados que tiene a su cargo han sido formados por él a lo largo de los años, lo que considera una parte importante del crecimiento del negocio.

Productos exclusivos

La carnicería elabora una amplia gama de productos caseros, entre los que destacan la patatera, las morcillas de sangre, el chorizo fresco y los quesos con etiqueta propia, que se elaboran de manera exclusiva para el establecimiento.

Ángel Manuel Salas muestra el queso de la tía Pura, un producto único en homenaje a su madre. / Carlos Gil

Entre todos ellos sobresale el queso de la tía Pura, un queso de gran curación elaborado en aceite de oliva que lleva el nombre de la madre del propietario, ya fallecida, natural de Casar de Cáceres y gran amante de este producto.

Especialización y transparencia

Salas ha explicado que son la única carnicería de Cáceres que ofrece carnes halal de cordero, ternera y pollo, y que incluso abastecen a otros establecimientos. Además, están especializados en cortes latinos.

Otro de los elementos que diferencian al negocio es su proceso de elaboración, para el que han habilitado un obrador específico. El objetivo, según el propietario, es garantizar la transparencia y reducir al mínimo el uso de aditivos. El cliente elige la carne y esta se pica y se elabora en el momento y a la vista, para productos como albóndigas, salchichas, filetes rusos, cachopos, flamenquines o sanjacobos.

También realizan el despiece y loncheado de jamón, mostrando al cliente el antes y el después de la pieza, una práctica que consideran fundamental ante la picaresca existente en el sector.

Gran acogida

El nuevo local ha abierto sus puertas este lunes y, según ha indicado el propietario, ha tenido una gran aceptación durante los primeros días. "El cliente nos da las gracias y está súper contento", ha señalado, reconociendo además que la afluencia les ha sorprendido, ya que apenas han tenido tiempo para promocionar el traslado.

Para dar a conocer la nueva ubicación, el negocio ha comenzado a repartir flyers, a realizar buzoneo y a informar a través de sus redes sociales. Además, Salas ha avanzado que tiene previsto organizar un evento de inauguración a finales de mes, en el que los clientes podrán degustar algunos de los productos típicos del establecimiento.