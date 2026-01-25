El deterioro de la calle Hernando de Soto en Cáceres: locales cerrados y falta de mantenimiento

Hoy hemos iniciado nuestro recorrido urbano por la calle Hernando de Soto, una vía situada entre Colón y la plaza Marrón, que presenta un estado de deterioro evidente, con locales cerrados, edificios sin uso, maceteros en mal estado y una proliferación de pintadas que se arrastra desde hace años. El arranque de la vía ofrece una imagen poco alentadora. En la esquina con Camino Llano sigue vacío el local que ocupó Deportes Ruíz y que ahora se han trasladado al Camino Llano, justo donde durante años permaneció la sede de este diario cuando la carnicería y salchichería de barrio seguía abierta y ahora es solo un local que acumula pintadas, carteles y humedades. La zona aparece dominada por un amasijo de grafitis que, lejos de responder a proyectos artísticos, evidencian la falta de control y limpieza.

En el número 4 sigue visible el cartel de la academia extremeña especializada en oposiciones Cum Laude, mientras que el histórico taller de reparaciones y repuestos de Barrantes ha bajado definitivamente la persiana. En el número 6, un cartel municipal informa del inicio de un proyecto de rehabilitación para la instalación de un aparato elevador en un edificio de viviendas, una de las pocas actuaciones recientes detectadas en la vía y que mejorará, indudablemente, la vida de sus inquilinos.

Más adelante, sobreviven algunos murales realizados dentro de un programa europeo vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hoy descoloridos y sin mantenimiento, rodeados de pintadas ilegales. Uno de los que perduran de ese proyecto municpal incluye la palabra “Acción”, que es precisamente una reclamación que los vecinos llevan tiempo trasladando a las administraciones sin obtener respuesta, según explican residentes de la zona.

Formación, cultura y cierres

En el número 10 se mantiene activo un centro de la Junta de Extremadura y el Sexpe que ofrece acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, junto a un antiguo estudio de arte ya cerrado. También permanece abierto un comercio especializado en suministros y semillas, así como espacios creativos como Loca de Artar y Mamoth Sound Studio, dedicados a la cultura, la música y la creación artística.

Sin embargo, otros locales históricos, como el taller de arte y antigüedades de Patricia, permanecen cerrados, y algunos bajos apuntan a una posible reconversión en viviendas, una tendencia cada vez más frecuente en esta zona de la ciudad.

Especial preocupación genera el estado de una vivienda situada en el entorno del número 17, un inmueble de gran valor arquitectónico que muestra signos claros de abandono. Antiguos vecinos, hoy residentes fuera de Cáceres, recordaron durante el paseo cómo jugaban en esa calle y lamentaron que el edificio “se esté viniendo abajo”, pese a que una parte central fue rehabilitada en su día.

La vía mantiene también servicios consolidados, como un laboratorio dental, el centro infantil Piruleta, con una metodología sensorial y alta demanda, y la sede de Podemos, que ha sido objeto de actos vandálicos en varias ocasiones, según ha denunciado la propia formación.

La acumulación de grafitis ilegales se extiende por fachadas, garajes y elementos urbanos como los maceteros instalados en el marco del plan europeo, hoy rotos, sucios y sin mantenimiento, una de las principales quejas vecinales.

La situación se agrava tras los últimos episodios de vandalismo registrados tras la proliferación por toda la ciudad de la pintada 'Van a matar a Poe'. Desde el Ayuntamiento de Cáceres se ha indicado que la Policía Local tiene orden de intensificar la vigilancia y que se trabaja en un protocolo integral contra las pintadas, combinando sanciones, limpieza y campañas de concienciación ciudadana. El consistorio ha condenado de forma reiterada estos actos y ha insistido en su rechazo a este tipo de conductas.

El alcalde, Rafa Mateos, ha afirmado en anteriores ocasiones que el equipo de Gobierno será “inflexible” con los autores. Vecinos de Hernando de Soto explicaron que la calle presenta un estado “deplorable”.

En 2019, durante el mandato de Elena Nevado como alcaldesa, se ejecutó un plan de mejora con una inversión superior a 32.000 euros. Sin embargo, la falta de atención posterior ha devuelto a Hernando de Soto a una situación de abandono progresivo, con una mezcla de proyectos inacabados, locales cerrados y una imagen urbana cada vez más deteriorada.

La calle, que aspiró a convertirse en un eje cultural y creativo, vuelve hoy a ser un símbolo de las carencias de mantenimiento urbano en Cáceres, mientras los vecinos reclaman, una vez más, que la palabra “acción” deje de ser solo un grafiti en la pared.