¿Qué hay detrás del fracaso para reparar el camino alternativo a Cuartos del Baño de Cáceres?

El nuevo intento fallido de iniciar las obras del camino alternativo a la finca Cuartos del Baño ha evidenciado la complejidad de un conflicto que se arrastra desde hace casi una década y que mantiene a una veintena de vecinos en una situación de aislamiento recurrente cada vez que se producen episodios de lluvias intensas. Lo que estaba llamado a ser el principio de la solución ha terminado, una vez más, en frustración, denuncias y reproches cruzados.

La jornada del pasado lunes, calificada por los propios vecinos como una de las más tensas vividas hasta ahora, ha supuesto un nuevo punto de inflexión tras impedirse el acceso de la maquinaria municipal mediante la colocación de un tractor en el camino por el que debía discurrir la actuación.

Un acceso vital

Cuartos del Baño se encuentra entre Malpartida de Cáceres y Aliseda, aunque pertenece al término municipal de Cáceres. Su única vía de entrada y salida habitual cruza el río Salor, cuyo cauce anega el puente existente cuando se registran lluvias intensas, dejando completamente incomunicados a sus residentes. Algunos de ellos se dedican a la ganadería, lo que agrava las consecuencias del aislamiento.

El camino alternativo proyectado permitiría rodear la finca La Jabalina a lo largo de unos cuatro kilómetros y salir hacia la N-521 por un puente que no se ve afectado por las crecidas del río, garantizando así una vía de evacuación segura.

Protestas y promesas incumplidas

Tras meses de retrasos, los vecinos se manifestaron la pasada semana a las puertas del Ayuntamiento para exigir el inicio inmediato de las obras. Desde el consistorio se les trasladó que los trabajos comenzarían este lunes, después de haberse colocado las estacas que delimitaban la traza.

Sin embargo, cuando llegaron las plataformas que transportaban la maquinaria, se encontraron con un tractor que impedía el paso. Según ha relatado el representante vecinal, Antonio Gil, los vecinos confiaban en que los trabajos comenzaran por la zona más alejada del recorrido, lo que habría evitado el bloqueo inicial. "Nos sorprendió que empezaran por la parte más cercana a nuestra finca. Entendemos que alguien les indicó que podían acceder por Carbonosa y Cuarto de la Casa, pero fue un engaño", ha señalado.

Un conflicto entre fincas

El camino público atraviesa varias propiedades privadas. Al este de Cuartos del Baño se sitúa Cuarto de la Casa, al sur La Jabalina y al sureste Carbonosa. Los vecinos sostienen que existían alternativas para iniciar los trabajos desde otros puntos, sin necesidad de atravesar la zona bloqueada inicialmente, e incluso cuestionan que se pretendiera actuar en un tramo que ya había sido reparado hace pocos años y se encontraba en buen estado.

Durante el incidente intervinieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. La empresa adjudicataria llegó a plantear su renuncia ante la tensión generada, aunque finalmente ha comunicado al Ayuntamiento que ejecutará la obra en cuanto se permita el acceso, conforme al contrato adjudicado, con un presupuesto cercano a los 50.000 euros.

Un problema histórico

El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando una finca privada cortó el camino público. La comunidad solicitó entonces al Ayuntamiento que investigara su titularidad. Tras un largo proceso judicial, en 2019 se dictó una primera sentencia favorable a los vecinos, aunque el consistorio no culminó la investigación hasta 2021.

Ese mismo año, el Ayuntamiento concluyó que el camino no era público, una decisión que fue recurrida y anulada en 2022, cuando el tribunal ordenó su inclusión en el inventario municipal. Desde entonces, se han sucedido denuncias, expedientes de recuperación y advertencias sobre posibles responsabilidades penales si no se actuaba.

Trámites y nuevos obstáculos

Las obras fueron adjudicadas a principios de este año, pero han quedado paralizadas por diversos trámites administrativos. En primer lugar, fue necesario obtener un permiso de la Consejería de Medio Ambiente al tratarse de una zona ZEPA por la nidificación de determinadas aves. Posteriormente, la actuación quedó suspendida por la temporada de alto riesgo de incendios durante el verano.

Ahora, cuando parecía que por fin se daban las condiciones para iniciar los trabajos, el bloqueo físico del acceso ha vuelto a frustrar el proyecto.

Incertidumbre vecinal

La desolación se ha instalado de nuevo entre los residentes de Cuartos del Baño, que temen la llegada de nuevas borrascas tras las recientes lluvias. La comunidad ha interpuesto nuevas denuncias para exigir la retirada del tractor y no descarta retomar movilizaciones.

Los vecinos insisten en que no se trata de un problema puntual, sino de una situación estructural que afecta a su seguridad, su movilidad y su vida diaria, y reclaman al Ayuntamiento una actuación "urgente, real y definitiva" que evite que el próximo episodio de lluvias vuelva a dejarlos aislados.