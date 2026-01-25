Qué hay detrás del número uno del Cefot de Cáceres: requisitos, carrera y vida en la infantería ligera

El reconocimiento al alumno número uno del Cefot de Cáceres, Jannai Castro Morán, ha puesto el foco en el proceso formativo del Ejército de Tierra y en el camino que siguen los jóvenes que optan por la infantería ligera, una de las especialidades con mayor exigencia física y operativa.

Su próximo destino, el Regimiento de Infantería Garellano Nº 45, con base en Munguía (Vizcaya), forma parte de las unidades operativas del Ejército de Tierra y recibe a soldados que han superado una selección previa y una fase inicial de formación común.

Requisitos para ingresar en el Regimiento Garellano Nº 45

Para incorporarse a una unidad de infantería ligera como el Garellano Nº 45, los aspirantes han debido superar previamente el proceso de acceso a tropa y marinería, que incluye pruebas físicas, psicotécnicas y médicas, además de requisitos de edad, nacionalidad y titulación académica mínima.

Tras ello, han completado la fase de formación militar general en centros como el Cefot de Cáceres, donde se han evaluado aspectos como la disciplina, la resistencia, la adaptación al régimen militar y la capacidad de trabajo en equipo. La asignación de destino ha tenido en cuenta tanto las necesidades del Ejército como las calificaciones obtenidas durante el periodo formativo.

La infantería ligera ha seguido un modelo de entrenamiento centrado en la movilidad, la resistencia física y la preparación para operaciones en distintos entornos. Los cadetes han recibido instrucción en combate básico, manejo de armamento, tácticas de patrulla, orientación, supervivencia y preparación psicológica.

Este tipo de unidades ha requerido una formación continua, incluso tras la incorporación al destino definitivo, con ejercicios periódicos, maniobras y cursos de especialización que permiten al soldado progresar dentro de la escala militar.

Aunque tradicionalmente la carrera militar ha estado vinculada en muchos casos a entornos familiares castrenses, el Ejército de Tierra ha registrado en los últimos años un perfil cada vez más diverso. Jóvenes sin antecedentes militares en su familia, como en el caso de Jannai Castro Morán, han accedido por vocación personal, motivados por la estabilidad laboral, el servicio público o la proyección profesional.

Fuentes militares han señalado que la tradición familiar puede influir, pero no ha sido determinante, ya que el sistema de acceso ha primado el mérito individual y la superación de las pruebas.

Desde el propio ámbito militar se ha recomendado a los aspirantes prepararse física y mentalmente, asumir la disciplina como parte del día a día y mantener la constancia durante el proceso de selección y formación. La capacidad de adaptación y el trabajo en equipo han sido considerados factores clave para superar las fases iniciales.

La vida militar ha sido percibida de forma desigual entre los jóvenes. Mientras algunos la han visto como una salida profesional estable y estructurada, otros la han asociado a una alta exigencia personal. En actos como la entrega de diplomas, el reconocimiento institucional ha contribuido a visibilizar el componente humano y vocacional de la profesión.

Salidas profesionales en el Ejército de Tierra

Una vez completada la formación inicial, los soldados han podido acceder a distintas oportunidades de carrera, como la promoción interna a suboficial u oficial, la especialización en áreas técnicas o la participación en misiones nacionales e internacionales. El Ejército de Tierra ha ofrecido además formación homologable y experiencia profesional aplicable al ámbito civil.

El Ejército ha contado con programas de apoyo y acompañamiento para las familias de los nuevos reclutas, especialmente durante los periodos de formación lejos del domicilio. Actos solemnes como la entrega de diplomas, presididos por autoridades de primer nivel, han tenido un fuerte impacto emocional tanto en los militares como en sus allegados.

El reconocimiento público, especialmente cuando ha sido otorgado por figuras como el Rey Felipe VI, ha reforzado el sentimiento de orgullo y pertenencia, marcando un hito personal en la carrera de quienes inician su trayectoria en las Fuerzas Armadas.