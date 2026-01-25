Un hombre recibe una paliza en el Alto de Fuente Fría de Cáceres tras una discusión

Un nuevo suceso ha tenido lugar en la ciudad de Cáceres en la tarde-noche de este sábado. Un hombre ha recibido una paliza tras una discusión, aunque no presenta heridas de gravedad. Ha pasado la noche en el Hospital Universitario de Cáceres en observación y ya ha recibido el alta médica.

El incidente tuvo lugar en la calle Alto de Fuente Fría de la capital provincial. Al parecer, la víctima recibió golpes de entre dos y tres personas. La Policía Nacional confirma que el suceso se produjo, pero no aporta nuevos detalles porque no se ha presentado una denuncia. Según ha podido saber este diario, un ajuste de cuentas se barajaría como causa.

A causa de este suceso, tuvieron que intervenir la ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y los agentes policiales. Se desconoce también si hay detenidos, pero todo apunta a que no. El departamento de prensa policial asegura que al hombre se le ofreció interponer la denuncia, pero que lo rechazó.

Galería | Comienzan las obras y estado actual de la calle Alto de Fuente Fría /

Fueron los vecinos de la calle Alto de Fuente Fría quienes dieron la voz de alarma para que acudiesen las fuerzas de seguridad. Cabe recordar que en esta zona de la ciudad ya no funcionas las farolas y que es una zona objeto de conflicto urbanístico por parte de la Agrupación San Francisco 06, que va a construir más de 400 viviendas en plena Ribera del Marco, en la avenida de Cervantes, y tiene que crear un parque fluvial en el entorno. Por ello, están ofreciendo dinero a los residentes de Alto de Fuente Fría para derrumbar sus viviendas y que se vayan a vivir a otra parte de la ciudad. Alguno todavía se niega.