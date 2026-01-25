El 'iberismo' o los motivos por los que Cáceres no ha mirado hacia Portugal: "Por infraestructuras y desconocimiento del idioma"

¿Qué es el 'iberismo' y por qué Cáceres nunca ha mirado hacia Portugal como un aliado potente? Se trata de un movimiento político y cultural que defiende la unión de España, Andorra y el país luso. Sin embargo, en Extremadura apenas está arraigado por distintos motivos pese a la cercanía. Apela a elementos en común entre estos países y a las posibilidades de crecimiento económico a partir de una agrupación. Las opciones de unión son numerosas: desde una alianza estratégica y la armonización en ámbitos administrativos hasta un solo espacio socioeconómico o incluso un país unificado en forma de federación.

Reflexión

Hace apenas unos días, el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte reflexionaba sobre los profundos lazos históricos, culturales y humanos que unen a ambos países: "Portugal sí mira a España, pero no es recíproco. El pecado principal es español. Es un error social. Cuando viajamos de un país a otro no vamos al extranjero, sino a nuestra propia patria. Esa es la comunidad ibérica, somos iberistas. Felipe IV debió poner la corte en Lisboa, no en Madrid, y haber hecho una iberia atlántica, americana e índica, y no esa España europea que tantas desgracias nos causó y nos sigue produciendo".

Hablan los cacereños

Este diario ha salido a la calle para preguntar a los cacereños cuáles son los motivos por los que creen que no se ha mirado lo suficiente al país vecino. Lucas, que trabaja en una tienda de la calle Gómez Becerra, opina que "pensamos que Portugal se ha quedado atrasada en muchos aspectos, pero es todo lo contrario. Por ejemplo, Lisboa te sorprende mucho, sobre todo si vas a hacer turismo. Si vas a otras capitales de Europa, te desilusionas un poco".

Por otro lado, Sergio, que es un vecino de la ciudad, opina que el motivo más importante de que Cáceres tenga menos relación con los portugueses pasa por la mala relación de las infraestructuras: "He estado en otras provincias como Huelva o Salamanca y tienen mucha mejor comunicación con el país vecino, lo que les permite llegar a sus playas y puertos con mucha velocidad". Pone el foco también en que, en España, los alumnos no aprenden el lenguaje portugués desde pequeños: "Nos ayudaría mucho a comunicarnos con ellos. En sus escuelas sí aprenden español".

Por último, María Román, que es emprendedora también en la calle Gómez Becerra considera que "no hay un rechazo tan directo, simplemente que la comunicación no es del todo buena".

Intelectuales

En España, muchos intelectuales han desarrollado la teoría del iberismo o la han apoyado. El más relevante es el español Sinibaldo de Mas, intelectual del siglo XIX considerado el padre del iberismo y que incluso propuso una capital y bandera para Iberia. Otros autores, como los portugueses Henriques Nogueira, José Saramago y Miguel Torga, o el español Miguel de Unamuno buscaron acercar a ambos pueblos con sus obras.

Avances de la diputación

Quien sí está mirando en los últimos meses hacia Portugal es la Diputación de Cáceres, que firmó con la Beira Baixa la Declaración de Oleiros para impulsar la autovía a Monfortinho y la conexión ferroviaria a través de la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial. Entre ambas regiones se establecerá una eurozona regional más integrada y atractiva que unirá a unos 500.000 habitantes y con una superficie que supera los 25.000 kilómetros cuadrados, ubicada estratégicamente entre las dos principales áreas metropolitanas de la Península Ibérica: Madrid y Lisboa.

Una AECT permite contribuir al desarrollo equilibrado de las regiones y reduciendo las disparidades económicas y sociales entre ellas, facilitar la cooperación como entidad jurídica única, simplificando la gestión de proyectos y la ejecución de actividades conjuntas, y haciendo más eficiente la cooperación, superar las barreras administrativas y legales que dificultan la cooperación transfronteriza y aprovechar las sinergias entre las entidades participantes combinando recursos, conocimientos y experiencia.