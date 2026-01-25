Cáceres: ‘KO’ minero

Hay proyectos que nacen torcidos y que se empeñan en crecer a golpes. En este caso a golpes contra la opinión pública. El de la mina de litio de Valdeflores, en Cáceres, es uno de ellos.

El proyecto del macrocomplejo budista y la mina de litio han marcado durante años el pulso del debate público en Cáceres. Dos iniciativas radicalmente distintas -especialmente en lo ambiental-, pero hermanadas por un mismo destino: grandes expectativas, bandazos políticos, división ciudadana y una incapacidad crónica para materializarse. Son el ejemplo perfecto de cómo no gestionar el futuro de una ciudad.

La mina de Valdeflores se ha convertido en un símbolo, pero no precisamente del progreso. Es el símbolo de la improvisación, de la falta de un relato claro y compartido, y de una política municipal que ha ido siempre a rebufo de los acontecimientos. Cada corporación ha querido dejar su huella, aunque fuera a base de contradicciones.

Ahí queda para la hemeroteca aquel pleno de 2017 en el que la entonces alcaldesa popular Elena Nevado pedía no «ser agoreros» porque el proyecto minero era «una oportunidad» para Cáceres. Poco después, quizá consciente del desgaste social, se descolgó con una frase que ya es historia local: que la mina «generaría menos empleo que una pizzería». Difícil encontrar una metáfora más demoledora para un proyecto que se vendía como tractor económico.

Sentir vecinal

Tampoco el PSOE salió indemne de este combate. Luis Salaya llegó a la alcaldía con una oposición férrea a la mina, alineada con buena parte del sentir vecinal. Sin embargo, cuando la empresa anunció que el proyecto ya no sería a cielo abierto, sino subterráneo, el discurso se dulcificó. No fue un giro brusco, pero sí lo suficientemente evidente como para alimentar la desconfianza de quienes llevan años viendo cómo la mina cambia de forma, pero no de fondo. Y es que ese ha sido uno de los grandes problemas: la sensación permanente de trilerismo, con una cúpula (foto) que ya fue desmantelada.