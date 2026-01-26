Aparatoso vuelco de un camión cargado de paja al río Ayuela a la altura del puente del Mortero, cerca de la ermita de San Jorge de Cáceres

Llamativa e impactante imagen la que dejó el pasado jueves un camión cargado de pacas de paja que cayó al cauce del río Ayuela cuando se dirigía a la finca Carbonosa. El suceso se produjo exactamente en el puente del Mortero, en el camino de Monte Almeida, muy cerca a las ruinas de la ermita de San Jorge y el ecoparque de Cáceres, en el término municipal de la capital provincial.

Según ha podido saber este diario tras contactar con vecinos de fincas cercanas, al pasar por la zona, pisó el borde y cayó sobre el cauce. Por suerte, no hubo daños personales porque el camión cayó sobre el lado del copiloto. Sí se produjeron daños materiales porque el vehículo quedó afectado, de igual modo que la carga que transportaba. Fue necesaria la actuación de maquinaria pesada para sacarlo de allí.

El suceso se produjo en el camino de Monte Almeida, que tiene una longitud superior a los 30 kilómetros y por el que los vecinos de Cuartos del Baño no pueden transitar para salir de sus fincas cuando llueve porque el río Salor anega su único acceso. De hecho, estos mismos vecinos cuentan a este diario que "lo que ha ocurrido con el camión es solo un aviso porque podrían ocurrir asuntos de mayor gravedad", refiriéndose a lo que podría pasar si un coche intenta cruzar su viaducto cuando el agua ha subido.

De hecho, ese acceso también es el único por el que pueden transitar los usuarios que acuden a la finca Carbonosa, donde se ha producido el acceso, por lo que su preocupación aumenta exponencialmente ante la probabilidad de quedar aislado.