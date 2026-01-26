El artículo del párroco de Cáceres Antonio Pariente: "Te quiero"

En el año 1992, Eric Clapton, compuso ‘Lagrimas en el Cielo’, dedicada a su hijo de cuatro años fallecido trágicamente. En la letra, Clapton se preguntaba si su hijo lo reconocería en el cielo, planteándose si podría abrazarle si lo viera allí. El duelo y la esperanza del reencuentro marcan toda esta obra maestra. El dolor se expresa desde la fragilidad y la aceptación lenta de lo sucedido. La escribió como una forma de sobrevivir al dolor, durante muchos años dejo de cantarla en directo porque ya no necesitaba esa terapia.

En 2002 Bruce Springsteen, escribió ‘The Rising (el ascenso)’, la canción está dedicada a las victimas del 11-S, especialmente a bomberos y rescatadores que subieron y no bajaron de las torres gemelas. Habla de la muerte, pero sobre todo de resurrección, solidaridad y esperanza colectiva. Tiene numerosas referencias bíblicas, lejos de un tono confesional, pero ofrece una espiritualidad abierta y humanista. Quiso escribir una canción que reflejara un duelo compartido, que ayudara a la sociedad a nombrar el dolor y seguir adelante. Escribo estas reflexiones musicales a los dos días de lo sucedido en la localidad cordobesa de Adamuz. Todavía falta por rescatar algún cadáver de los mas de cuarenta fallecidos. Es un nuevo suceso que ha dejado conmocionada a a sociedad española, y nos ha recordado alguna que otra catástrofe cercana. Las víctimas, tanto los fallecidos como sus familiares son lo primero y hay que estar con ellos siempre, sin máscaras, sin dobles intenciones, solo ser solidarios con su dolor. ¿Donde está Dios en momentos como estos? Buena pregunta para los creyentes. Pregunta que no debemos ni podemos eludir. Ante la misma, hay tres posiciones posibles: Ser de los que acusan a Dios porque no hizo nada para que esto no sucediera; ser de los que aceptan lo sucedido como la voluntad de Dios, como si Dios quisiera que pasara lo que ha pasado; o ser de los que aceptando la presencia de Dios en lo sucedido, piensan que Dios está con los fallecidos, al lado de los que han sufrido, muriendo con ellos, sentándose con ellos, acogiendo y consolando como padre misericordioso.

Y ¿de los malos políticos que diremos? Aprovechan el momento si son los de enfrente los responsables, malas artes, hacen la cobra ante la que le pide una señal de afecto ¿Como se puede decir, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que hay que politizar el dolor? Imagino que será el dolor de los otros no el suyo. Defender que hay muertos de primera y de segunda.

Me quedo con la reflexión de uno de los que han sufrido estos días: Tenemos que saber decirnos mas veces ‘Te quiero’. Pues eso, no venirse abajo y a por ello.