Atrium Musicae, listo para tocar con los mejores órganos mientras lanza a Cáceres al mundo a través de Radio Clásica

En la mesa con vistas a la terraza hay tres cafés y bocadillos de jamón ibérico, porque aquí, en este oasis culinario, no hay nada que sepa mal, y mucho menos el jamón. Hay brindis final, con café, aunque sea poco ortodoxo, pero da igual, porque en este palacio de la gastronomía todo está permitido, incluso brindar con café. Es el escenario que da cobijo a esta entrevista con Jose Polo, copropietario de Atrio, y Miguel Ángel Galán, gerente de la Fundación Atrio, una organización sin ánimo de lucro, creada para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y comunidades utilizando el arte y la música como instrumento de transformación y cambio.

"La Fundación trabaja todo el año para que la música y el arte sean experiencias que mejoren la vida de las personas en nuestra tierra", cuentan ambos delante de esos cafés humeantes que saben mejor después de un paseo por la calle Ancha, en la ciudad monumental donde se asienta uno de los relais&chateaux más prestigiosos del mundo. La Fundación colabora con instituciones culturales y sociales de Extremadura para activar espacios y poner en valor el patrimonio. Y Atrium Musicae, dirigido artísticamente por Antonio Moral, es una de las expresiones de ese compromiso, pero no la única. Detrás del escenario hay talleres, charlas, acciones en aulas y centros de salud, formación de mediadores y voluntariado cultural.

Carlos Gil

Detrás de este proyecto está Jose Polo y su compañero de vida, el chef Toño Pérez. Estudiaron a la par el Bachillerato, fundaron Atrio en 1986 en la plaza de los Maestros y en 1995 ya tenían el Premio Nacional de Gastronomía. Eran unos niños cuando se conocieron. Uno 23, otro 24. Fue en 1994 cuando Atrio recibió su primera Estrella Michelín. La segunda la obtuvo en 2004.

Jose Polo y Toño Pérez están al frente de Atrio. Conducen un equipo de 80 personas que regentan el relais&chateaux de San Mateo, el restaurante Torre de Sande y la Casa Paredes Saavedra. Ahora, en el culmen de su carrera, querían dejar su legado en forma de una fundación que entiende la cultura como una herramienta de evolución social, deseando participar activamente en iniciativas a través de prácticas artísticas y colaborativas en Extremadura.

Atrium Musicae

Atrium Musicae está a punto de iniciar su cuarta edición, que se celebrará del 28 de enero al 6 de febrero. Y de todo esto hablamos en esta entrevista. El objetivo es dejar de ser un festival “solo para los que ya estaban dentro”. Jose Polo lo explica sin rodeos: la meta es que Cáceres lo sienta como algo propio y, a la vez, que la música se desborde hacia la provincia. En su relato aparecen dos imágenes que valen como manifiesto: un ensayo con alumnos que se han sumado por iniciativa propia y un recorrido de órganos que ha llevado el programa a Coria, Trujillo, Garrovillas de Alconétar y Plasencia.

Miguel Ángel Galán y Jose Polo, en Atrio. / Carlos Gil / Carlos Gil

Polo cuenta que el festival ha buscado “calado” y lo ha ejemplificado con un ensayo reciente: "La idea es que la ciudad vaya cogiendo la idea de que es un festival de todos. Estuvieron ensayando Juanjo Guillén con parte de sus alumnos. Acudió Antonio Luis, el director de la Sinfónica de Cáceres, que estaban en el San Francisco. Y tocaban el Titanic, que es una pieza muy especial".

En esa escena, dice, ha visto lo que quería para el proyecto: "Me ha parecido muy bonito porque lo bueno es que el festival vaya calando. No solamente en la ciudad, en los ciudadanos a los que les guste la música, sino que sirva un poco para todo, para ir cambiando un poco todo". Y añade rotundo: "Fue precioso".

Ahora el mapa ha cambiado: "Lo hacíamos siempre en Cáceres y Malpartida de Cáceres. Ambos lugares eran las sedes del festival". Este año, sin embargo, la expansión ha surgido “casi” por contagio, tras una visita clave: "Ha surgido de una forma espontánea cuando Benjamín Alard, que es uno de los mejores teclistas del mundo, no solamente toca el órgano, también toca el clave, y lleva colaborando con el festival dos o tres años. Fue a ver diferentes órganos de la provincia y le parecieron estupendos".

El programa completo El organista francés Benjamin Alard será el encargado de inaugurar el programa, con una actuación en la Catedral de Santa María de la Asunción de Coria. El 28 de enero, a las 19.00 horas, el que es una de las grandes figuras actuales de los teclados antiguos, recorrerá distintas tradiciones europeas del siglo XVII y comienzos del XVIII, con la interpretación de obras de Georg Muffat, Louis Couperin o Johann Pachelbel. Trujillo El día 29, a las 17.00 horas, la soprano extremeña María Espada, acompañada por el archilaúd de Manuel Minguillón, ofrecerá un recital en la Iglesia de San Martín de Tours, en Trujillo. El programa establece un diálogo entre Italia y España en torno al Seicento, con piezas de Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula o Juan Hidalgo. Además, ese mismo día, Atrium Musicae se traslada hasta la ciudad de Cáceres; tras la bienvenida ofrecida por el conjunto de metales Lituus Quartet, a las 19.15 horas, en el Gran Teatro, ese mismo espacio acogerá la actuación del violonchelista Mario Brunello y de la pianista Yulianna Avdeeva. El concierto, que arrancará a las 20.00 horas, lo abrirá la última de las sonatas para violonchelo y piano de Ludwig van Beethoven, pero estará centrado el la influencia del compositor ruso Dmitri Shostakóvich, mientras se escuchan obras de Galina Ustvolskaya y Mieczysław Weinberg. El viernes 30 de enero, en la Concatedral de Santa María, sonarán la trompeta de Manuel Blanco y el órgano de Pablo Márquez a las 12.00 horas. Recorrerán tres siglos de música, con obras de Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Eugène Gigout, o del propio Márquez. A las 17.00 y 18.15 horas, el Museo Helga de Alvear acogerá a uno de los grandes nombres del mestizaje entre flamenco y jazz, el flautista y saxofonista Jorge Pardo, y a las 19.30 horas, el pianista Javier Perianes levantará, de nuevo, el telón del Gran Teatro. Uno de los grandes especialistas en la obra de Manuel de Falla, enfrentará el temprano catálogo pianístico del gaditano con las páginas de Frédéric Chopin. Garrovillas de Alconétar El día 31, el festival regresará a la Concatedral. A las 12.00 horas, el coro El León de Oro, dirigido por Marco Antonio García de Paz, y Schola Antiqua, bajo la dirección de Juan Carlos Asensio, interpretarán, en coproducción con la Fundación Tatiana, el 'Officium Defunctorum' de Tomás Luis de Victoria, compuesto en 1603 para las exequias de la emperatriz María de Austria, y editado dos años después. Igualmente, la música se trasladará ese día a otra localidad. La segunda actuación de Benjamin Alard será en la Iglesia de Santa María, en Garrovillas de Alconétar, a las 17.00 horas, con un programa en el que no faltarán obras de Hernando de Cabezón, Louis Couperin o Domenico Scarlatti. A las 18.15 horas, el proyecto Neopercusión, con alumnos del conservatorio Hermanos Berzosa, y bajo la dirección de Juanjo Guillén, interpretará 'El hundimiento del Titanic', de Gavin Bryars en el Espacio de Creación Joven de Cáceres. A las 19.30 horas, el barítono Florian Boesch y el pianista Malcolm Martineau ofrecerán una actuación dedicada al 'Schwanengesang' ('El canto del cisne') de Franz Schubert, en el Gran Teatro, y a las 23.55 horas, Atrium Musicae organizará el primer concierto de media noche de la mano de Schola Antiqua, en la Concatedral de Santa María. Malpartida de Cáceres Febrero arrancará con la segunda actuación del coro El León de Oro, que a las 10.15 horas, en la Iglesia de Santiago Apostol, ofrecerá un programa con obras de Tomás Luis de Victoria, Lorenzo Donati o Giovanni Perluigi da Palestrina. Más tarde, a las 12.00 horas, el violonchelo de Mario Brunello llegará hasta el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres, donde interpretará a Bach y a Mieczysław Weinberg. Además, a las 18.00 horas el pianistaJavier Perianes ofrecerá su segunda actuación en el festival junto a un trío de solistas de la Filarmónica de Berlín. En conjunto, interpretarán obras de Johannes Brahms, Franz Schubert y Wolfgang Amadeus Mozart. Finalmente, Atrium Musicae se despedirá a las 18.00 horas del 2 de febrero en la Concatedral de Santa María. Allí, la joven violinista Miriam Hontana se reunirá con el experimentado organista Daniel Oyarzabal para ejecutar un programa con dos de los grandes de la primera mitad del siglo XVIII: Bach y Antonio Vivaldi. Entradas Existen dos tipos de abonos, de 5 y 9 conciertos, desde 36 euros, y se podrán adquirir a partir de las 10.00 horas del 28 de octubre. Por su parte, las localidades de venta libre estarán disponibles desde las 10.00 horas del 9 de diciembre.

Polo tira del programa y pone fechas y ciudades, como quien enseña un plano, con el orgullo de saber que tiene una pieza única entre sus manos. "Empezamos el día 28 a las siete de la tarde con la inauguración en la Catedral de Coria. Es un concierto gratuito. Lo único es hacer la gestión por la página web de la Fundación. Todavía hay sitio y lo que queremos sobre todo es que sea para la gente de Coria". El concierto será de órgano y con Alard como protagonista.

Próxima parada: Trujillo, con entrada de pago: "Al día siguiente es en San Martín de Tours, con María Espada, que es una soprano extremeña, y el archilaúd Manuel Minguillón. "Va a estar muy bien, porque además la iglesia es muy bonita y va a ser una cosa excepcional".

El cuarteto Quiroga corona en Cáceres al Atrium Musicae / Jorge Valiente

Y en Garrovillas de Alconétar pone el acento patrimonial, con el órgano como pieza central: "Será el 31 a las cinco de la tarde. Garrovillas tiene un órgano que, junto con uno de Salamanca, es de las piezas más importantes de órganos del siglo XVI en Europa, porque está muy bien conservado. Se ha restaurado, pero no se le han cambiado piezas. Y ahí Benjamín va a volver a tocarlo".

El cierre, Plasencia, con otro tipo de atractivo: "Acabamos el día 2 de febrero a las seis de la tarde en la catedral de Plasencia con violín de Miriam Hontana y de Daniel Oyarabal, que son dos números uno". También ahí ha repetido el criterio de acceso: "Es un concierto gratuito y lo hemos pensado para la gente de la ciudad, para que tenga la oportunidad de ver un concierto con dos instrumentos que son maravillosos".

Radio Clásica: cinco conciertos grabados y un salto de difusión

Uno de los hitos de esta edición, según Polo, ha sido la llegada de la radio pública: "Este año va a venir Radio Nacional, Radio Clásica, y graba cinco conciertos. Es muy importante por la difusión, porque esos conciertos los va a escuchar toda España, toda la gente a la que le guste".

Lo cuenta incluso desde su rutina: "Yo suelo escuchar Radio Clásica siempre que voy en el coche y luego repone muchas veces". Y remata con una lectura simbólica: "Es un paso importante que la radio pública nacional ya nos saque. Eso quiere decir que vamos por el buen camino".

Jorge Valiente

En el capítulo de apoyos, ha enumerado: "Este año tenemos a Endesa, Estrella Galicia, Junta de Extremadura, la Fundación Sabadell, la Fundación Tatiana, que colabora este año en tres conciertos, y el Gran Teatro. Estamos muy agradecidos. Y el Gran Teatro también".

Fue en 2023 cuando la Fundación Atrio organizó por primera vez su festival de música clásica Atrium Musicae. Entonces, el cartel contemplaba seis conciertos, que inundaron de arte distintos espacios emblemáticos de la ciudad de Cáceres. Ya en su segunda convocatoria, en 2024, uno de los espectáculos salió de la capital, y llegó hasta el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres. La cuarta edición, la más ambiciosa hasta la fecha: entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 2026, ofrecerá 16 conciertos en seis localidades de la provincia, incluyendo, claro, a Cáceres y Malpartida.

Toca la despedida con ese brindis por la música, por Atrio y por su legado: el de las batutas que no dejan de sonar a los pies de esta joya llamada Restaurante Atrio que vuelve a abrirnos las puertas.