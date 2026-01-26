Cuatro heridos, dos de ellos menores, en un choque entre dos vehículos en Cáceres

Cuatro personas han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico urbano en la ciudad de Cáceres. Las víctimas son dos menores de edad, uno de cinco y otro de nueve años, y dos adultos, una mujer de 39 años y un hombre de 42.

Según la información facilitada por el 112 Extremadura, los menores han sufrido sendos traumas en un brazo, y no han precisado hospitalización. Mientras, la mujer ha sido derivada al Hospital Universitario de la capital cacereña con un trauma en el cuello, y su estado ese "menos grave". Por su parte, el hombre ha sufrido un trauma en la columna y se encuentra en estado leve al igual que los dos menores.

Los hechos ocurrían en el cruce la calle Évora con la avenida Pierre de Coubertin, en el barrio de Nuevo Cáceres, sobre las 16.13 horas de la tarde, momento en el que los servicios de emergencia han recibido el aviso del incidente.

El accidente se ha producido por la colisión de los dos vehículos en la intersección de las dos días.

Hasta el lugar del suceso han acudido una UME y un Servicio Vital Básico del SES, además de agentes de la Policía Local, que ha dio aviso al 112 Extremadura.