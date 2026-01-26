"Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie": así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres

La noticia ha caído como un golpe seco en Cáceres. Un joven ha fallecido este lunes por la mañana en la avenida París. Entre quienes compartieron vida con él, el desconcierto se mezcla con el dolor, y uno de los que lo conocían muy bien es Pablo Murciano Fernández, su vecino y amigo de la infancia. “Estoy en estado de shock… no me lo creo”, ha comentado a este periódico, todavía desbordado por lo ocurrido y sin poder encontrar una explicación.

Jorge Valiente

Pablo ha recordado a Eduardo como “una persona buena”, “que no se metía con nadie” y con gustos sencillos, como escuchar música, jugar a la consola, entretenerse con el móvil y, también, darse sus paseos. “Nos gustaba mucho ir al cine”, ha contado, antes de precisar que Eduardo disfrutaba especialmente con las películas de Marvel (superhéroes). También ha explicado que vivía con su madre, Tailin, a la que ha descrito como “muy protectora” con el muchacho por la enfermedad que padecía.

Imagen del joven fallecido. / Cedida

Con la voz entrecortada, Pablo ha lamentado que Eduardo lo pasara mal en muchas ocasiones. “Tenía una enfermedad mental y había gente que se reía de él”, ha relatado, subrayando el sufrimiento que eso le provocaba. Sin querer entrar en conjeturas sobre lo sucedido, Pablo ha insistido en la incredulidad ante la pérdida. “No sé qué ha podido pasar, pero aún no me lo creo”, ha manifestado.

Los hechos

La Policía Local de Cáceres ha hallado en la mañana de este lunes el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París. Por el momento se conocen pocos detalles de lo ocurrido, y fuentes del cuerpo local no pueden asegurar que haya sido una muerte violenta o natural. El protocolo judicial se activó a primera hora (entre las siete y las ocho) para proceder al levantamiento del cadáver. Los agentes municipales han acudido al mencionado domicilio después de recibir una llamada de aviso a primera hora del día.

Es la Policía Nacional quien ha asumido la investigación para esclarecer las causas exactas de lo ocurrido, concretamente el servicio de policía científica y judicial. Fuentes cercanas al joven apuntan que vivía en un segundo piso del número 21 de la avenida, cercano al restaurante La Fabiola, la multienda y la tintorería. Su padre falleció hace un tiempo. Muy querido en el barrio, donde se encuentra el Centro Comercial Ruta de la Plata, el finado cursó estudios en el Colegio Licenciados Reunidos y era frecuente verle pasear por el barrio con sus cascos escuchando música. Las mismas fuentes precisaron que residía con su madre. "Ella vívía con él y ha tenido que recibir esta mañana atención médica. Solíamos escuchar gritos y discusiones entre ambos", han apuntado vecinos. Entretanto, sus amigos lloran su péridda.