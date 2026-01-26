El embalse del Guadiloba tira 150 millones de litros por hora en Cáceres tras abrir su compuerta lateral

El embalse del Guadiloba sigue desembalsando y ha tirado durante unas seis horas de este lunes más de 150 millones de litros de agua tras abrir la compuerta lateral para mantener la cota por debajo del 80%. El objetivo, según el Ayuntamiento de Cáceres, sigue siendo ejecutarlo de una forma controlada y preventiva. El pasado viernes se abrieron por primera vez en diez meses las compuertas del fondo del pantano al 40% ante la previsión de nuevas lluvias a lo largo del fin de semana.

A la hora de cierre de esta edición, el pantano del Guadiloba tenía embalsados menos de 16 hectómetros cúbicos de agua y se encuentra por debajo del 80% de su capacidad total (puede llegar a acoger unos 20 hectómetros cúbicos). La apertura de esta nueva compuerta lateral provocó que la cota haya bajado significativamente durante la jornada de este lunes, puesto que a primera hora de la mañana tenía más de un hectómetro.

Galería | Así ha sido el nuevo desembalse del Guadiloba en Cáceres /

El objetivo de esta nueva apertura viene motivada por la necesidad de rebajar la masa de agua actual. El pantano ha llegado a encontrarse cerca de la cota de coronación, que es de 361 metros sobre el nivel del mar (se ha quedado a pocos metros). El objetivo era que llegue hasta los 350,05 metros.

150 millones

El embalse del Guadiloba está tirando actualmente unos 150 millones de litros de agua cada hora que estuvo abierta la compuerta lateral (se prevé que se termine cerrando a lo largo de la tarde). Gran parte del total viene motivado por la nueva apertura. Por ella salen 27,5 metros cúbicos por segundo, que equivale a 37.500 litros por segundo, 2.250.000 por minuto y 135.000.000 cada hora. A esto hay que sumar el agua que sale por las compuertas del fondo (4.300 litros por segundo, 258.000 por minuto y 15.480.000 por hora).

Cabe recordar que el servicio de Inspección de Servicios de la Concejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente se ha coordinado con la Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II y la Policía Local de Cáceres para supervisar el estado de los arroyos situados en las inmediaciones de la ciudad a lo largo de todos estos días. Esta vigilancia resulta clave, ya que, una vez cesan las lluvias, el nivel del embalse puede seguir aumentando al recibir el caudal de estos afluentes.

Carácter preventivo

El desembalse tiene carácter preventivo y se realiza de forma controlada para evitar que el nivel del pantano aumente en exceso y obligue a abrir las compuertas principales. El objetivo prioritario es que los regantes del Marco no se vean perjudicados por una subida brusca del caudal de la Ribera a causa del desembalse, mientras que la cota del embalse llegue a situarse por debajo del 80%, según fuentes del consistorio. Por el momento, a los hortelanos no les ha afectado y siguen agradeciendo al alcalde, Rafa Mateos, la coordinación que viene demostrando: "Nos ha vuelto a llamar antes de abrirlas".