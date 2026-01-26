Sucesos
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
La Policía Local recibió el aviso y encontró el cadáver, pero la Policía Nacional ha asumido la investigación
La Policía Local de Cáceres ha hallado en la mañana de este lunes el cuerpo sin vida de un hombre de unos 30 años en su vivienda de la avenida de París.
Por el momento se conocen pocos detalles de lo ocurrido, y fuentes del cuerpo local no pueden asegurar que haya sido una muerte violenta o natural.
Por el momento, se ha iniciado el protocolo judicial para proceder al levantamiento del cadáver.
Es la Policía Nacional quien ha asumido la investigación para esclarecer las causas exactas de lo ocurrido.
El suceso se ha producido en la avenida de París, en la barriada de Cabezarrubia (justo en las inmediaciones del centro comercial Ruta de la Plata).
