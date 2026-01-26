Mamá Atómica, la influencer que ha convertido las recetas de siempre en un fenómeno viral y será pregonera del Carnaval de Cáceres

La creadora de contenido gastronómico conocida en redes sociales como Mamá Atómica será la pregonera del Carnaval de Cáceres. Detrás del perfil está Rocío, una cacereña que en menos de un año ha logrado construir una comunidad de cientos de miles de seguidores gracias a una propuesta basada en la cocina tradicional, el producto de cercanía y una forma de explicar las recetas clara, cercana y sin artificios.

Su éxito se apoya en platos reconocibles y cotidianos: guisos, potajes, migas, patatas con bacalao o muchachinos con chaleco. Recetas “viejunas”, como ella misma las define, que han conectado con miles de familias porque devuelven la confianza a quienes nunca se habían atrevido a cocinar. La clave está en el método: explicaciones paso a paso, sin dar nada por sabido, y con un lenguaje sencillo que busca eliminar el miedo a los fogones.

Recetas que funcionan porque son reales

Entre los contenidos más populares de Mamá Atómica destacan los guisos de cuchara, los menús completos para varios días y las recetas que parten de una base bien hecha: un caldo, un sofrito o una crema. Son vídeos más largos que la media en redes sociales, pero precisamente esa duración es la que permite entender el proceso y reproducirlo en casa con éxito.

La huella de Roma en su cocina

Aunque sus raíces están firmemente ancladas en Extremadura, la etapa que Rocío vivió en Roma ha dejado una influencia clara en su cocina. La gastronomía italiana aparece con frecuencia en su perfil, especialmente en platos de pasta combinados con verduras, pescados y carnes magras. Una forma de cocinar que, según explica, potencia el sabor sin recurrir a aditivos y encaja bien con su defensa de una alimentación equilibrada.

Tradición extremeña con pequeños giros

La herencia cultural extremeña está presente de forma constante en sus recetas. El pimentón de la Vera es uno de sus ingredientes imprescindibles y una de sus señas de identidad. A partir de ahí, Rocío introduce pequeñas variaciones en platos tradicionales, incorporando especias o técnicas actuales, pero sin perder la esencia del guiso ni el sabor original.

Una imagen del Carnaval de Cáceres. En el círculo, la influencer 'Mamá Atómica'. / El Periódico

Planificación como herramienta clave

Uno de los consejos que más repite a su comunidad es la importancia de planificar. Cocinar con antelación, organizar menús semanales y apostar por platos que se conservan bien de un día para otro permite comer mejor y ahorrar tiempo. En sus menús siempre hay verduras de primero y una proteína de segundo, con especial protagonismo de las legumbres, que defiende como un alimento económico, saludable y versátil.

Cocinar para todos

Rocío es celíaca, una circunstancia que ha integrado con naturalidad en su forma de cocinar. Lejos de ser una limitación, explica que la cocina de guiso y de base tradicional permite adaptarse fácilmente a intolerancias y necesidades dietéticas especiales sin renunciar al sabor ni a la variedad. Su mensaje es claro: con organización y conocimiento, todo el mundo puede comer bien.

Más allá de las redes

Además de su papel como pregonera del Carnaval de Cáceres, Rocío trabaja en nuevos proyectos vinculados a la divulgación culinaria. Entre ellos, un recetario pensado para familias reales, con poco tiempo pero interés por ofrecer una alimentación cuidada. Un libro que aspira a ser una guía desde lo más básico y que podría ver la luz a lo largo de 2026.

Con una trayectoria marcada por la cercanía, la autenticidad y el apego a sus raíces, Mamá Atómica ha demostrado que desde Cáceres se puede conquistar a miles de hogares cocinando como siempre, pero contándolo de otra manera.