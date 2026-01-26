La terraza panorámica del Hilton de Cáceres se reinventa para primavera y verano

La terraza panorámica del Hotel Hilton Palacio de Godoy en Cáceres volverá a abrir sus puertas esta primavera con una propuesta renovada que busca consolidarse como uno de los espacios de referencia para disfrutar de los atardeceres y las noches de Cáceres desde las alturas.

Cerrado en la actualidad, el ‘rooftop’ del cinco estrellas encara una nueva etapa pensada tanto para los huéspedes como para el público cacereño, combinando vistas privilegiadas, ocio y una oferta adaptada a cada época del año.

Nueva dirección

Según ha avanzado el nuevo director del establecimiento, Jaime Garrido, el hotel trabaja ya en la reapertura de este espacio emblemático.

La previsión es que pueda producirse a mediados de marzo, una fecha elegida para asegurar unas condiciones meteorológicas más favorables y permitir que la experiencia en la terraza sea plenamente disfrutable.

Jaime Garrido posa para este diario en el Hilton de Godoy. / EDUARDO VILLANUEVA

La reapertura no será un simple regreso a la actividad, sino una reinvención del concepto con horarios y usos flexibles. “Estamos estudiando diferentes opciones en función de la época del año”, explica Garrido, que subraya la necesidad de adaptar la terraza al clima extremeño y a los hábitos de consumo actuales.

En este sentido, el verano marcará un funcionamiento claramente diferenciado. El director del Hilton reconoce que durante el día “será complicado por el calor”, por lo que la apuesta estará centrada en la franja nocturna, cuando las temperaturas bajan y el espacio se convierte en un lugar idóneo para tomar algo con vistas y ambiente relajado.

Tardeo

La primavera, en cambio, se perfila como el momento perfecto para explotar el ‘tardeo’, una tendencia que sigue al alza desde la pandemia de la covid. La idea es abrir la terraza desde media tarde, aprovechando la luz del atardecer y creando un punto de encuentro que combine música, copas y una panorámica única del entorno histórico y paisajístico de Cáceres.

Este planteamiento enlaza con la buena acogida que tuvo la terraza durante sus primeros meses de funcionamiento, tras la apertura del hotel en septiembre de 2025. Entonces, el ‘rooftop’ se convirtió rápidamente en uno de los espacios más comentados y fotografiados, gracias a sus vistas sobre la ciudad monumental y los Llanos de Cáceres.

Vistas a Santiago desde la terraza del Hilton. / Carlos Gil

El Hotel Hilton Palacio de Godoy, integrado en la Curio Collection by Hilton, ocupa un palacio del siglo XVI rehabilitado y transformado en un establecimiento de cinco estrellas con 73 habitaciones. Desde su inauguración, el hotel ha apostado por abrir parte de sus instalaciones a la ciudad, reforzando su papel como motor turístico y social.

La terraza panorámica forma parte de esa estrategia de integración con el entorno, al plantearse como un espacio accesible más allá del cliente alojado. La intención es atraer tanto a visitantes como a cacereños, ofreciendo una alternativa de ocio de calidad en pleno casco histórico.