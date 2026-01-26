Jornadas góticas
La visita guiada al cementerio de Cáceres se libra de la lluvia y acoge a más de cien interesados en la historia de la ciudad
Fernando Jiménez Berrocal, Cronista Oficial de Cáceres, fue el encargado del itinerario por la parte histórica del camposanto
La lluvia a primera hora de este domingo hacía presagiar que la visita guiada al cementerio de Cáceres podía estar pasada por agua, pero finalmente ha habido suerte y no ha sido así. El cierre definitivo de las Jornadas Góticas, que estuvo inicialmente programado para el mes de noviembre y que a causa de la borrasca Claudia no se pudo celebrar, tuvo una espectacular acogida este domingo con más de un centenar de personas que querían conocer la parte histórica del camposanto.
El encargado del itinerario fue Fernando Jiménez Berrocal, Cronista Oficial de Cáceres. Es la Asociación Cultural Norbanova, que preside Jesús Gómez Flores, la encargada de la organización. Cuenta que esperaban una afluencia masiva de personas, ya que en años anteriores también habían acudido un número similar de personas. Sobre el mal tiempo que se preveía para este domingo, ha asegurado que "la cita se iba a celebrar sí o sí este domingo, pero hemos tenido suerte porque cuando nos hemos despertado estaba lloviendo y luego ha parado". Aún así, ha existido cierta preocupación porque el suelo estaba mojado y podían producirse resbalones.
El cementerio se abrió en 1844 con el nombre de Nuestra Señora de la Montaña tras la prohibición de seguir enterrando a los muertos junto a las cuatro parroquias --Santiago, San Juan, Santa María y San Mateo-- por razones sanitarias. Se trataba de una zona alejada y ventilada. Los primeros restos que llegaron fueron los de Don Juan Durán de Figueroa y Doña Isabel Baca, fundadores del convento de la Concepción. Los cuerpos se trasladaron al cementerio y ocupan la primera tumba, blasonada con escudo.
En la cita, se han contado historias sobre las costumbres funerarias de antaño, las particularidades artísticas del camposanto y relatos llenos de misterio sobre la ciudad. Además, en distintos puntos del recorrido se procedió a la lectura de poemas y textos de la literatura romántica y gótica, sumergiendo a los participantes en un ambiente mágico y evocador.
Entre las personalidades que están enterradas en esta zona histórica se encuentran profesionales liberales, ilustrados y en general las clases medias acomodadas de la época. Allí descansan nombres tan destacados del siglo XIX y principios del XX como el del poeta y novelista Reyes Huertas, el fotógrafo García Téllez, el abogado, diputado y senador nacional Muñoz Chaves, el catedrático y director del Instituto de Segunda Enseñanza, Sergio Sánchez, la fundadora del Teatro de Variedades, Juana Eguizábal, o las familias Porro de Sotomayor, Vallés, Varona, Bayle, Mendieta, Valhondo, los Marqueses de Torreorgaz y Castrofuerte, o los Vizcondes de la Torre de Albarragena.
