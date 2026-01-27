De Alcalá de Henares a Soria: la tienda de moda flamenca de Marian Rodríguez en Cáceres atrae a clientela de toda España

Marian Rodríguez lleva más de catorce años dedicada a la moda flamenca en Cáceres. Cacereña de nacimiento y de corazón, abrió su tienda con la ilusión de acercar esta tradición a su ciudad. Desde hace un par de años, el establecimiento se encuentra ubicado en la avenida de la Bondad número 12, en la zona del casco antiguo. En la actualidad, es la única tienda especializada en moda flamenca que existe en la ciudad.

"El traje de flamenca es el único traje regional que evoluciona con la moda. Cada año cambia, y ese cambio comienza en SIMOF, la Semana Internacional de la Moda Flamenca que se celebra en Sevilla. A partir de ahí, se marcan las tendencias que van a definir la temporada. Trabajo con varias fábricas de Sevilla y Córdoba, que son las que nos van trasladando esas novedades conforme van saliendo, tanto en vestidos como en complementos. Porque un traje de flamenca no está completo sin sus accesorios: el mantoncillo, la peonía o los zarcillos son elementos imprescindibles que aportan personalidad y realzan cada diseño".

Clientes de distintos puntos de España

Recuerda que, cuando abrió la tienda por primera vez, el negocio funcionaba como un taller de confección y decoración. Además de realizar trajes, también se elaboraban cortinas, un producto que aún se mantiene a la venta, aunque ha pasado a un segundo plano. Con el paso del tiempo, la moda flamenca se ha convertido en la principal apuesta del establecimiento. En sus inicios, los trajes se confeccionaban en el propio taller, pero la evolución del sector y las exigencias de la clientela han cambiado esa dinámica. "Actualmente, resulta difícil encontrar en la zona tejidos que cumplan con la calidad y el estilo que demandan muchas de las clientas. Antes, el público era mayoritariamente local, grupos de amigas que acudían a la feria, mientras que ahora llegan clientes de distintos puntos de España. De hecho, esta misma mañana he atendido a un matrimonio procedente de Alcalá de Henares, y también recibo visitas habituales desde Toledo o Soria".

Influencia de las redes sociales

A todo ello se suma la influencia de internet, que ha cambiado la forma en la que el público se acerca a la moda flamenca, ya que muchas personas acuden con una idea preconcebida. Por este motivo, ha apostado por reforzar su presencia en redes sociales, convencida de que un traje de flamenca debe verse en movimiento, y no simplemente colgado de una percha.

La llegada de un nuevo modelo de traje

Por otro lado, ha señalado que los trajes de flamenca siempre se demandan ajustados. "En el noventa por ciento de los casos, el traje hay que hacerlo prácticamente esculpido sobre el cuerpo. Aunque desde fábrica se traen distintos modelos en varias tallas, una vez llegan a la tienda siempre es necesario darles un retoque. Para eso contamos con un pequeño taller, donde ajustamos cada diseño para que quede perfecto. La mayoría de los trajes de flamenca son de corte sirena y requieren ese trabajo de adaptación. No obstante, desde hace algunos años también está ganando protagonismo otro modelo: el Evasé. Se trata de un traje más suelto, pero ajustado a la cintura, muy cómodo y que además está en plena tendencia".

Feria de Sevilla, Jerez y Córdoba

Rodríguez trabaja estrechamente con Roal, una marca especializada en la creación de moda flamenca y una de las firmas pioneras del sector, responsable de proveer gran parte de los trajes que ofrece en su establecimiento. En cuanto al calendario de ventas, la actividad comienza con las ferias de Sevilla, Jerez y Córdoba, que concentran el mayor volumen de trabajo, aunque también tienen un peso importante las romerías. En este caso, se trata de prendas diferentes, confeccionadas con tejidos más resistentes, que han evolucionado notablemente en los últimos años.

La riñonera rociera: una solución práctica

Celebraciones como la Candelaria en El Rocío han impulsado este tipo de indumentaria, donde destacan piezas como el chaleco de amazona, tradicionalmente vinculado a la equitación, el sombrero, el cinturón y la riñonera rociera. Este último complemento resulta especialmente curioso, ya que combina la funcionalidad de un bolso con cordón y la posibilidad de engancharse al cinturón por la parte trasera, una solución práctica ante la escasez de bolsillos en las prendas de romería frente a los trajes de flamenca.