Del aula al empleo: así funciona Olimpo II en Cáceres, los proyectos de formación de la Universidad Popular

Facilitar la inserción laboral. Ese es el objetivo del proyecto Olimpo II, del Ayuntamiento de Cáceres y su Universidad Popular, en coolaboración con la Junta de Extremadura, que lleva a cabo en el Edificio Valhondo de la ciudad. «Olimpo son proyectos de formación y empleo donde esa formación tiene que alternarse con servicios y con obras de interés público y social», define su coordinadora, María José Saavedra.

Este lunes han recibido al alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, y al consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, quienes pudieron conocer de primera mano el día a día de los alumnos y el programa. En el acto han estado presentes también la secretaria general de Empleo en funciones, María José Nevado; la directora general de Formación para el Empleo, Teresa Morales; la concejala responsable de la Universidad Popular, Jacobi Ceballos; así como alumnado, equipo docente y empresas participantes en el programa.

Jacobi Ceballos y Rafa Mateos, con María José Saavedra. / Pablo Parra

Olimpo II aporta formación en cuatro especialidades: dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, jardinería y zonas verdes, diseño de productos gráficos y agente de desarrollo turístico. «Tenemos un grupo de 48 alumnos y la idea es facilitar su inserción laboral, esa es la finalidad, mejorar sus competencias y sus conocimientos para facilitar su inserción laboral».

Proyecto

El proyecto dio comienzo el pasado 30 de diciembre, y consta de dos partes: «Hay una fase inicial puramente formativa que dura tres meses, con lo cual es hasta el 29 de marzo y luego todos aquellos participantes que hayan cursado en esos tres primeros meses una evaluación positiva pasarán a una segunda etapa de nueve meses donde ya son personal contratado, hay un contrato de formación en alternancia y dura hasta el 29 de diciembre del 2026». En esta segunda fase los alumnos ya reciben el 75% del salario mínimo interprofesional.

Olimpo II. / Pablo Parra

«La experiencia nos dice que es un programa que tiene mucho éxito y, sobre todo, lo más importante, que mejora la empleabilidad, en este caso, de los vecinos de Cáceres», destacó Mateos. En otras ediciones se ha llegado al 100% de la empleabilidad de los alumnos. «Todos los alumnos al final encuentran una salida profesional, si bien en la misma empresa donde se desarrollan estas actividades formativas, igual o en actividades similares del sector», añadió el regidor.

Para apuntarse, solo es necesario «estar como demandante de empleo y luego que te hagan desde el servicio de orientación del Sexpe todo ese trámite de acompañamiento y orientación». En cuanto a la edad, como es de esperar, hay que tener más de 18 años y la edad máxima es «hasta que te jubiles».

Intervención

El alcalde, durante su intervención, afirmó que «durante este año, esta va a ser vuestra segunda casa. Un espacio en el que aprender, mejorar, afrontar retos y sobre todo, crecer tanto profesional como personalmente gracias a un ecosistema único, diseñado por el Ayuntamiento de Cáceres con la concejalía de Universidad Popular al frente».

Además, señaló el trabajo de la concejala de Universidad Popular, Jacobi Ceballos, «una persona que sabe cómo remangarse la camisa cuando toca y cómo buscar la excelencia en cada paso dado. Desde aquí mi gratitud por tu entrega y tu empeño para sacar adelante cada edición».

Del mismo modo, reconoció el respaldo de la Junta de Extremadura. «Esta formación para el empleo que no sería posible sin la financiación de la Junta de Extremadura, a quien quiero aplaudir por su generosidad y por las facilidades que nos brindan durante todo el proceso».

Concluyó su intervención reafirmando el compromiso municipal con la formación. «Desde el Ayuntamiento de Cáceres seguiremos apostando por la formación como mejor herramienta para cambiar, transformar y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Sé que juntos podremos construir la ciudad que todos queremos».

En el acto también intervinieron representantes del proyecto como Noelia Fernández Méndez, antigua alumna‑trabajadora del proyecto Escala Olimpo I, de la especialidad de Dinamización de actividades lúdico‑educativas infantiles y juveniles, Roberto Núñez Vázquez, docente de la especialidad de jardinería en Olimpo I y actualmente formador en Olimpo II y como representante del sector empresarial, José Manuel Borda de la empresa, Animatx.