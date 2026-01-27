Cáceres cierra sus parques ante la alerta amarilla por viento: rachas de hasta 70 kilómetros por hora

Quinto día en el que Extremadura sufre las consecuencias del temporal tras un fin de semana marcado por cortes de carreteras y estampas nevadas en el norte de la región. La semana comenzó con la llegada de un nuevo frente procedente de la borrasca Joseph, que descargó sus precipitaciones especialmente en el norte de la provincia de Cáceres, donde se activó la alerta naranja por intensas lluvias, la cual, se alarga hasta las 12.00 horas de este martes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una acumulación de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Asimismo, el 112 ha activado también la alerta amarilla en esta zona por fuertes vientos, con rachas que pueden alcanzar hasta 70 kilómetros por hora.

Esta alerta amarilla también se extiende al resto de Extremadura, concretamente, a las zonas de Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez, Meseta cacereña, la Siberia extremeña, Barros y Serena y Vegas del Guadiana. El aviso estará activo hasta las 10.00 horas.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Cáceres ha tomado la decisión de cerrar sus parques y recomiendan evitar las zonas arboladas de la ciudad como medida de precaución.

El sur de la provincia de Badajoz, por otro lado, ha activado la alerta amarilla por lluvias hasta las 18.00 horas por una previsión de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La borrasca Joseph deja de su estela de lluvia en Cáceres / Jorge Valiente

Previsión meteorológica

Para este martes en Extremadura, la Aemet prevé cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas, persistentes en muchas zonas, aunque las principales acumulaciones se esperan en el norte. Tenderán a remitir a medida que avance la tarde.

Asimismo, la cota de nieve bajará hasta unos 1.000 metros al final de la jornada; y se acumularán algunas heladas débiles en el norte montañoso.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un descenso, menos las mínimas en el norte, que variarán poco. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 15 grados en Badajoz, así como entre los 6 y los 12 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del suroeste, con rachas fuertes y muy fuertes por la mañana.