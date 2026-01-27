Cáceres, lista para San Blas y Las Candelas desde este fin de semana: "Ojalá que no llueva"

Las tradicionales romerías de San Blas y Las Candelas vuelven a la ciudad de Cáceres durante los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero.

La festividad de San Blas dará comienzo el próximo sábado a las 9:30 horas en la ermita de San Blas, y durante todo el día los asistentes podrán disfrutar de la anual venta de roscas de anís y cordones bendecidos. Estos se visten históricamente en estas fechas para que San Blas cuide y proteja la garganta de quienes lo llevan.

El mercado estará ubicado entre el cruce de la avenida hasta el Edificio Valhondo (lo que fue la antigua Facultad de Filosofía y Letras), y los puestos infantiles desde este punto hasta la rotonda de Cruz Roja. Además, para los más pequeños también se contará con distintas actividades que incluyen castillos hinchables, ludoteca, camas elásticas, parque infantil y pista americana.

En torno a las 13.00 horas se celebrará un desfile infantil, con un sorteo posterior entre los participantes del mismo. La celebración estará amenizada por la presencia constante de mucho folklore con la interpretación de grupos regionales como ‘Trébol’ y ‘El Redoble’, que actuarán a las 12:00 y a las 16:30 respectivamente. La festividad se extenderá hasta las 18:30, cuando se cerrará con la misa novena de San Blas.

Siguiendo con las festividades, el domingo 1 de febrero, las celebraciones continuarán con la romería de Las Candelas. La venta de roscas se iniciará en la ermita de Las Candelas a partir de las 10:00 horas y sobre las 12:30 horas tendrá lugar la actuación del grupo de folklore ‘Trébol’. Finalmente, a las 17:00 horas se celebrará la misa seguida de la mesa de ofrendas.

Además, este mismo domingo se realizará una procesión hacia la Residencia San Jorge, para que aquellos cuyas limitaciones les impidan subir a la ermita también puedan compartir un “momento de agrado” con San Blas y disfruten de los bailes típicos de Cáceres.

Al día siguiente, la ermita abrirá de nuevo a las diez de la mañana y por la tarde, sobre las 17:00 horas, tendrá lugar la bendición de las velas seguida de la procesión de la Virgen de las Candelas hasta la iglesia de San Mateo, donde se celebrará la eucaristía y luego la Virgen regresará a la ermita.

Organizadores del evento

“No hay mejor manera para festejar nuestra identidad que la de poner en valor nuestro folklore con las romerías”, declaró Soledad Carrasco, concejala de juventud y festejos del Ayuntamiento de Cáceres. Este año se ha sumado a la organización la Asociación de Vecinos de Ciudad Monumental, una incorporación que se esperaba desde hace años y con la que se han logrado incorporar diversas mejoras a estos eventos. Esta novedad se presenta como un acto de memoria a Aquilino Barrantes, quien durante mucho tiempo “fue el alma de la celebración”.

El cartel

Este año el cartel ha sido diseñado por un grupo de la Universidad Popular Escuela Olimpo II, dirigido por el profesor Javier Luque. La imagen central consta de una persona adulta bailando con un niño, presentados con la apariencia de un graffiti. La finalidad del boceto era actuar como gancho para los más jóvenes, y presentar la romería con un carácter multigeneracional.

El tiempo que acompañará a los cacereños en la festividad aún es incierto, pero desde su organización confían en que la lluvia dé una tregua a Cáceres y permita que sus vecinos disfruten una vez más de dos de sus celebraciones “más queridas y antiguas de la ciudad”.