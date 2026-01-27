Cáceres propone rehabilitar el puente del Salor para evitar el aislamiento de Cuartos del Baño

El Ayuntamiento de Cáceres ha planteado como alternativa principal la rehabilitación del puente que cruza el río Salor con el objetivo de garantizar el acceso a la finca de Cuartos del Baño, cuyos vecinos quedan incomunicados cada vez que se produce una crecida del cauce.

El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha señalado que el consistorio trabaja ya en esta opción después de constatar las importantes limitaciones que presenta el trazado del camino alternativo por Monte Almeida, que hasta ahora se había barajado como solución. Según ha indicado, el recorrido original resulta “prácticamente imposible, no solo de abrir, sino de rehabilitar y de recuperar”.

Dificultades ambientales y técnicas

Mateos ha detallado que la ejecución de ese camino obligaría a demoler una vivienda, atravesar una charca, sortear tres manantiales y eliminar más de un centenar de encinas, lo que, a su juicio, haría muy probable una resolución ambiental desfavorable. "Posiblemente las declaraciones de impacto ambiental fuesen desfavorables", ha afirmado.

E. P.

Ante esta situación, el ayuntamiento ha optado por estudiar una alternativa que permita la salida de los vecinos en episodios de lluvia intensa, como los registrados en los últimos días. La propuesta que se trasladará a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) pasa por la recuperación y rehabilitación del puente existente, que actualmente queda anegado cuando se producen fuertes crecidas del río.

Proyecto en redacción

El regidor ha reconocido que no se trata de una actuación inmediata, pero ha avanzado que el objetivo es llevarla a cabo en los próximos meses. En este sentido, ha explicado que ya se está redactando un primer proyecto técnico que será remitido a la CHT para solicitar la autorización necesaria. Con esta intervención, el Ayuntamiento confía en que el acceso por el camino actual quede garantizado incluso en episodios de lluvia, evitando que el puente vuelva a quedar cubierto por el agua.

Mateos ha realizado estas declaraciones este lunes en respuesta a preguntas de los medios de comunicación tras una visita a los alumnos del programa Escala Olimpo, celebrada en el edificio Valhondo, en la que ha estado acompañado por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría.

Las imágenes de los vecinos de Cuartos de Baño, en Cáceres, después del paso de la borrasca Claudia / Jorge Valiente

El camino alternativo, una opción compleja

Preguntado por si se descarta definitivamente la adecuación del camino alternativo, el alcalde ha recordado que existe una sentencia que declara esa vía como pública y que obligó al Ayuntamiento a incluirla en el catálogo de caminos públicos, un trámite que, según ha indicado, ya se ha cumplido.

No obstante, ha precisado que lo realmente complejo es su ejecución material, ya que requeriría un proyecto completamente nuevo y la correspondiente declaración de impacto ambiental en un entorno de alto valor ecológico. En esa zona, ha añadido, existen además nidos de cigüeña negra y de buitre, lo que dificulta aún más la realización de actuaciones de gran envergadura.

Por todo ello, el alcalde ha insistido en que la alternativa más viable en estos momentos pasa por que el propio Ayuntamiento acometa el arreglo del puente sobre el río Salor, con el fin de asegurar de forma efectiva la entrada y salida de los vecinos de Cuartos del Baño.