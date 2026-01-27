Urbanismo
Comienza la retirada de amianto en el Alto de Fuente Fría de Cáceres
La empresa autorizada ha iniciado los trabajos con las uralitas en las viviendas ya deshabitadas
La empresa especializada y autorizada para la manipulación de amianto ha comenzado este lunes la retirada de las placas de uralita de las viviendas deshabitadas del Alto de Fuente Fría, un paso clave previo a la demolición de los inmuebles y a la futura transformación urbanística de la zona.
Los trabajos se centran en la extracción controlada del material que contiene amianto, presente en tejados y otros elementos constructivos de las casas, y se están llevando a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, tal y como marca la normativa vigente para evitar la dispersión de fibras peligrosas al aire.
La actuación llega tras las advertencias realizadas en semanas anteriores desde la Asociación Amigos de la Ribera del Marco y después de la preocupación expresada por vecinos y colectivos sociales ante el estado de abandono de las viviendas y el riesgo sanitario que supone la presencia de este material altamente nocivo.
Desde 2002
El amianto, prohibido en España desde 2002, es una sustancia considerada cancerígena cuando se manipula o deteriora sin las medidas adecuadas, por lo que su retirada debe ser realizada exclusivamente por empresas homologadas y con personal especializado.
Una vez concluidos los trabajos de desamiantado, se prevé continuar con la demolición de las viviendas, dentro del proyecto de recuperación de este entorno, que forma parte de la futura integración de la zona en el corredor verde de la Ribera del Marco.
Los implicados en el proyecto insisten en que el proceso se está desarrollando conforme a la legalidad y con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los vecinos, así como de avanzar en la regeneración urbana de uno de los enclaves más degradados de la ciudad.
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
- El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres
- En directo | Felipe VI preside por primera vez como Rey la jura de bandera del Cefot de Cáceres
- Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
- Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025