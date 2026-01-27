Comienza la retirada de amianto en el Alto de Fuente Fría de Cáceres

La empresa especializada y autorizada para la manipulación de amianto ha comenzado este lunes la retirada de las placas de uralita de las viviendas deshabitadas del Alto de Fuente Fría, un paso clave previo a la demolición de los inmuebles y a la futura transformación urbanística de la zona.

Los trabajos se centran en la extracción controlada del material que contiene amianto, presente en tejados y otros elementos constructivos de las casas, y se están llevando a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, tal y como marca la normativa vigente para evitar la dispersión de fibras peligrosas al aire.

La actuación llega tras las advertencias realizadas en semanas anteriores desde la Asociación Amigos de la Ribera del Marco y después de la preocupación expresada por vecinos y colectivos sociales ante el estado de abandono de las viviendas y el riesgo sanitario que supone la presencia de este material altamente nocivo.

Desde 2002

El amianto, prohibido en España desde 2002, es una sustancia considerada cancerígena cuando se manipula o deteriora sin las medidas adecuadas, por lo que su retirada debe ser realizada exclusivamente por empresas homologadas y con personal especializado.

Una vez concluidos los trabajos de desamiantado, se prevé continuar con la demolición de las viviendas, dentro del proyecto de recuperación de este entorno, que forma parte de la futura integración de la zona en el corredor verde de la Ribera del Marco.

Los implicados en el proyecto insisten en que el proceso se está desarrollando conforme a la legalidad y con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los vecinos, así como de avanzar en la regeneración urbana de uno de los enclaves más degradados de la ciudad.