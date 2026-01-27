Decretado el secreto de sumario en el caso de la muerte de un joven en la avenida de París de Cáceres, con su madre detenida

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, acaba de informar en Badajoz que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres ha decretado el secreto de sumario en la causa del joven de 29 años fallecido este lunes en la barriada de Cabezarrubia, concretamente en su vivienda del número 29 de la avenida de Paris.

Quintana ha indicado también que hay una persona detenida, que es la madre del joven, aunque esto no ha sido precisado (solo ella se encontraba en la vivienda cuando llegaron los agentes).

Jorge Valiente

Tras la muerte del joven, su madre necesitó de asistencia médica y fue trasladada al Hospital San Pedro de Alcántara. Después, la Policía Nacional la llevó a la Comisaría Provincial, donde prestó declaración. Se prevé que pase a disposición judicial a última hora de la mañana de este martes.

Las causas

Sobre las causas del fallecimiento, Quintana cuenta que “no puedo confirmar que haya sido de forma natural o violenta” y se remite a la autopsia practicada. La investigación para esclarecer los hechos sigue en marcha.

Conmoción en la avenida de París de Cáceres por la muerte de un joven / Jorge Valiente

La Policía Local de Cáceres encontró en la mañana de este lunes el cuerpo sin vida de un joven de 29 años al que todos conocían como Edu en su vivienda de la avenida de París. Respecto a las causas de la muerte, se está a la espera del resultado de la autopsia, aunque las investigaciones policiales aprecian en un primer momento signos de violencia que habrían conducido a la detención de la madre. El protocolo judicial se activó a primera hora (entre las siete y las ocho) para proceder al levantamiento del cadáver.

Los agentes de la local acudieron al domicilio después de recibir una llamada de aviso a primera hora del día. Fuentes de la local dijeron que fue la madre del chaval la que realizó esa llamada. Igualmente, otras fuentes cercanas al caso han indicado que presuntamente la madre contactó alertando que tenía, siempre presuntamente, intención de quitarse la vida y que al llegar los agentes al domicilio la habrían encontrado seminconsciente por la ingesta de fármacos, lo que llevó a su ingreso en el centro hospitalario.