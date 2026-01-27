Denuncia que los soldados de la 3ª y 4ª compañías no pudieron reunirse de uniforme con sus familias al finalizar la jura presidida por el Rey en Cáceres

La Asociación de Tropa y Marinería Española (Atme) ha criticado la organización de la Jura de Bandera celebrada el pasado 24 de enero en el Centro de Formación de Tropa número 1 (Cefot 1) de Cáceres, presidida por Su Majestad El Rey, al considerar que el trato dispensado a los familiares de los nuevos soldados ha empañado el acto.

Según ha señalado la asociación, los soldados pertenecientes a la 3ª y 4ª compañías no pudieron reunirse de uniforme con sus familias al finalizar la ceremonia, pese a que previamente se había trasladado que sí podrían hacerlo. ATME ha calificado esta decisión como "arbitraria y desproporcionada" y ha subrayado el impacto emocional que ha tenido en los allegados desplazados hasta el acuartelamiento.

Atme ha explicado que, una vez concluida la jura, los soldados de ambas compañías recibieron la orden de regresar de inmediato a sus alojamientos para realizar tareas de limpieza y cambiarse de paisano, mientras que los familiares fueron instados a abandonar el recinto con rapidez. Esta situación, según la asociación, ha impedido compartir un momento simbólico tras un acto considerado clave en la carrera militar.

Fotogalería | Así ha sido la jura de bandera en el Cefot de Cáceres presidida por Felipe VI / Carlos Gil

La entidad ha destacado que entre los asistentes había familiares que se habían desplazado desde puntos alejados del territorio nacional, como Canarias o Melilla, incluidos abuelos con movilidad reducida que no pudieron ver a sus nietos de uniforme tras el juramento.

Comparación con otras academias

La asociación ha comparado lo ocurrido en el Cefot 1 con el protocolo habitual en las academias de oficiales y suboficiales, donde, a su juicio, este tipo de situaciones no se producen. ATME ha defendido que la dignidad del acto es la misma en todas las escalas y que el trato a las familias debería ser homogéneo en el conjunto de las Fuerzas Armadas.

El Periódico Extremadura

Ante estos hechos, Atme ha solicitado explicaciones al Ministerio de Defensa para conocer los motivos de la decisión adoptada por los mandos de ambas compañías y ha pedido que se emitan directrices claras para evitar que este tipo de situaciones se repitan en futuras juras de bandera.

La asociación ha advertido de que lo sucedido ha resultado especialmente llamativo al tratarse de una jura de tropa presidida por el Rey, un hecho que no se producía desde hace décadas, y ha insistido en que el respeto a la familia militar debe ser una norma común y no una cuestión vinculada al rango.