La Diputación de Cáceres impulsa IA Amparo para combatir la soledad y la brecha digital en el medio rural

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha IA Amparo, un proyecto innovador que busca dar respuesta a algunos de los principales desafíos del medio rural extremeño, como el envejecimiento de la población, la despoblación, la brecha digital y la soledad no deseada de las personas mayores. La iniciativa se desarrolla dentro de la convocatoria estatal Reto Rural Digital y se apoya en el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad virtual.

El programa se alinea con las estrategias provinciales de transformación digital, especialmente con el Plan Director de Provincia Digital de Cáceres, cuyo objetivo es avanzar hacia una provincia inteligente y conectada, así como con las políticas sociales orientadas a la inclusión, el envejecimiento activo y la mejora de la calidad de vida en el entorno rural.

Cartel del programa IA Amparo. / EL PERIÓDICO

Inteligencia Artificial y amparo

El nombre del proyecto, IA Amparo, combina el concepto de Inteligencia Artificial con la idea de amparo, una palabra estrechamente vinculada a las generaciones destinatarias de la iniciativa y que simboliza protección, acompañamiento y cercanía. De este modo, la Diputación pretende trasladar una visión de la tecnología como herramienta útil, accesible y orientada a las personas, frente a la percepción de aislamiento o desamparo que sufren muchos mayores en el medio rural.

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra reducir la brecha digital de las personas mayores mediante acciones formativas adaptadas a sus necesidades, facilitando el uso básico de dispositivos tecnológicos, la comunicación digital y el acceso a servicios públicos. Asimismo, IA Amparo busca prevenir la soledad no deseada, fomentando la participación social y el contacto con el entorno a través de herramientas digitales diseñadas para mejorar el bienestar emocional.

Aplicación en la vida cotidiana

El proyecto también apuesta por acercar la inteligencia artificial de forma sencilla y comprensible, mostrando sus aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y explorando el uso de experiencias de realidad virtual como instrumento de estimulación cognitiva, entretenimiento y conexión social. Todo ello se desarrollará principalmente en pequeños municipios de la provincia, con especial atención a las zonas más envejecidas y despobladas, incluidas las localidades de la Raya con Portugal.

Además del impacto social, IA Amparo persigue generar nuevas oportunidades económicas y de empleo ligadas a la digitalización y a la economía de los cuidados, contribuyendo así al desarrollo sostenible del territorio. Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres refuerza su compromiso con una digitalización inclusiva que sitúa a las personas en el centro y convierte la tecnología en una aliada para fijar población y fortalecer la cohesión social en el medio rural.