Fernando Renes expone en Cáceres una treintena de obras que reflexionan sobre el mundo contemporáneo

Tres opciones muy diversas para disfrutar en distintos espacios de la ciudad.

Los dibujos de Fernando Renes invitan a reflexionar sobre el mundo contemporáneo en El Brocense

La Sala de Arte El Brocense de Cáceres acoge la exposición Proserpina, del artista burgalés Fernando Renes, una muestra organizada por la Diputación de Cáceres que reúne una treintena de obras realizadas con tinta, acuarela, acrílico y collage. La exposición propone una mirada crítica e irónica sobre la realidad actual a través de temas sociales, políticos, económicos y artísticos, tomando como punto de partida el discurso mediado por las pantallas.

Presentación de la exposición de Fernando Renes. / Cedida

Inaugurada este jueves por la diputada Antonia Molina, la muestra refuerza, según destacó, el compromiso de la institución provincial con una programación cultural que fomenta la reflexión y el pensamiento crítico. Proserpina podrá visitarse hasta el 14 de febrero, de martes a sábado, en horario de mañana y tarde, en la Sala de Arte El Brocense.

La Filmoteca proyecta el documental 'The Sleeper. El Caravaggio perdido'

La Filmoteca acoge el próximo 27 de enero, de 19.30 a 21.00, la proyección del documental The Sleeper. El Caravaggio perdido, que narra la frenética carrera internacional por hacerse con una obra inédita del genio italiano. El filme relata la historia del cuadro Ecce Homo, que durante años permaneció colgado en el salón de una familia madrileña sin que sus propietarios supieran su verdadero valor.

En 2021, la obra fue puesta a subasta por apenas 1.500 euros, hasta que expertos y marchantes identificaron su posible autoría, desatando una competencia sin precedentes en el mercado del arte. Uno de los episodios más sorprendentes fue la oferta de 20 millones de euros realizada por un marchante residente en Mónaco que solo había visto la pintura a través de fotografías de WhatsApp.

Finalmente, el cuadro fue adquirido por un comprador cuya identidad sigue siendo desconocida, quien cedió su exhibición al Museo del Prado durante varios meses de 2024. A día de hoy, se desconoce dónde será expuesta la obra de forma definitiva.

'Atrium Musicae Cáceres 2026' llega por primera vez a la Catedral de Coria

El festival Atrium Musicae Cáceres 2026 celebrará su cuarta edición del 28 de enero al 2 de febrero, ampliando su programación a nuevos espacios patrimoniales. Como principal novedad, el certamen visitará por primera vez la Catedral de Coria, un enclave de gran valor histórico que alberga en el lado del Evangelio un imponente órgano construido por José Verdalonga en 1806.

Cartel oficial de la cuarta edición de 'Atrium musicae'. / Ayuntamiento de Coria.

En este escenario actuará Benjamin Alard, una de las figuras más destacadas del panorama internacional de los teclados históricos, reconocido por sus interpretaciones de Bach y por su rigor en la investigación musicológica. El programa que ofrecerá en Coria propone un recorrido por las principales tradiciones europeas del siglo XVII y comienzos del XVIII, desde la retórica austroalemana de Muffat y Pachelbel hasta la elegancia francesa de Couperin y De Grigny, con Froberger como puente estilístico y Bach como horizonte musical.

El concierto plantea un diálogo entre repertorio e instrumento histórico, poniendo en valor el patrimonio organístico extremeño.