El Hospital Quirónsalud de Cáceres incorpora una nueva técnica para extirpar la vesícula sin anestesia general

El Hospital Quirónsalud Cáceres ha incorporado recientemente a su cartera de servicios una nueva técnica quirúrgica para la extirpación de la vesícula biliar que no requiere anestesia general, lo que supone una opción más segura para determinados pacientes. Se trata de la colecistectomía transcilíndrica por minilaparotomía, un procedimiento que combina elementos de la cirugía abierta con un abordaje mínimamente invasivo y que presenta un índice de complicaciones inferior al 0,5%.

Las intervenciones están lideradas por el cirujano especializado en Cirugía General y del Aparato Digestivo Enrique Javier Grau, junto al anestesiólogo Enrique del Cojo. Según explica Grau, «básicamente consiste en la extirpación de la vesícula biliar enferma a través de una pequeña incisión en el lado derecho del abdomen y mediante la introducción de un instrumento cilíndrico».

La extirpación de la vesícula suele estar motivada por la presencia de cálculos biliares, la causa más frecuente de patología en este órgano situado bajo el hígado. Cuando estas piedras bloquean los conductos biliares, pueden provocar dolor intenso durante la digestión, fiebre y vómitos, y en los casos más graves derivar en una colecistitis, una inflamación de la vesícula como consecuencia de la obstrucción.

Aunque presenta ventajas significativas frente a otras técnicas, como la cirugía laparoscópica, especialmente en términos de seguridad y versatilidad, la colecistectomía transcilíndrica por minilaparotomía es todavía poco habitual en España debido a su elevada complejidad. Son muy pocos los cirujanos con la formación y experiencia necesarias para realizarla. En este sentido, el doctor Grau ha llevado a cabo más de 2.300 intervenciones con esta técnica a lo largo de su trayectoria profesional, con resultados publicados en revistas científicas internacionales como Endoscopy, Surgical Endoscopy o World Journal of Surgery.

Sin anestesia general

Uno de los principales beneficios de este procedimiento es que puede realizarse con anestesia local y sedación, sin necesidad de anestesia general. Esto lo convierte en una alternativa especialmente indicada para pacientes con alto riesgo anestésico, como aquellos que presentan comorbilidad, es decir, la coexistencia de dos o más patologías, entre ellas enfermedades cardíacas, bronquiales o pulmonares. «También está indicada en pacientes con cirugías de abdomen previas, colecistitis aguda y con cálculos en el colédoco, el principal conducto biliar», explica el Dr. Grau.

La intervención se realiza mediante una incisión de unos 4,5 centímetros en la región subcostal derecha. A través de ella se introduce un separador cilíndrico con un émbolo que permite ampliar y visualizar con precisión el campo quirúrgico. «Este sistema facilita las maniobras necesarias para realizar una colecistectomía segura, cuya duración suele situarse entre los 35 y 40 minutos», detalla el especialista.

Durante la cirugía se accede directamente a la vesícula a través del cilindro, sin necesidad de insuflar gas en la cavidad abdominal, como ocurre en la laparoscopia. Esto mejora la maniobrabilidad, reduce la agresividad del procedimiento y disminuye el dolor postoperatorio, al limitarse a una única incisión pequeña y minimizar el riesgo de hemorragia. Además, la recuperación suele ser más rápida que con otras técnicas.

Fachada del Hospital Qurónsalud de Cáceres. / Quirónsalud

En el Hospital Quirónsalud Cáceres ya se ha intervenido a una decena de pacientes mediante este método, con un alto grado de satisfacción por los resultados obtenidos. Tal y como señala el doctor Grau, «si una persona presenta un riesgo anestésico elevado, desea una cirugía mínimamente invasiva o ha tenido episodios repetidos de colecistitis o cirugías abdominales previas, debería valorar la colecistectomía transcilíndrica por minilaparotomía como una de las mejores alternativas disponibles».

