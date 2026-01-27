Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos en ExtremaduraCarnavalCacereñoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

La Dana de Valencia

'La lluvia que durará años', la exposición fotográfica en Cáceres que retrata la Dana de Valencia: "Fue realmente impactante"

El fotógrafo cacereño Francis González expone en el Espacio UEx, hasta el 20 de febrero, 25 fotografías tomadas tras la Dana de Valencia, mostrando la desolación y la solidaridad ciudadana

Video | 'La lluvia que durará años', una exposición fotográfica sobre la Dana de Valencia, llega al Espacio UEx

Video | 'La lluvia que durará años', una exposición fotográfica sobre la Dana de Valencia, llega al Espacio UEx

P. P.

Pablo Parra

Cáceres

Han pasado 456 días, lo equivalente a casi 1 año y 3 meses, y sigue doliendo como el primer día. La Dana de Valencia será recordada en la historia de España como un capítulo trágico, una mancha muy difícil de olvidar, sobre todo para aquellos que lo vivieron.

No olvidarlo y quedarse con la sensación de haber conocido lo que fue como si hubieras estado allí es el objetivo que persigue Francis González, autor de la exposición fotográfica 'La lluvia que durará años', visitable en el Espacio UEx de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres.

La exposición, visitable hasta el 20 de febrero, muestra 25 imágenes tomadas por el fotógrafo cacereño cuando fue a cubrir los hechos como corresponsal de un medio latinoamericano. Con más de 200 fallecidos, miles de viviendas afectadas y pérdidas materiales millonarias, González muestra en las fotografías cómo era pasear por zonas como Paiporta, Picanya o Utiel en los días posteriores al suceso. Incluso un mes después, que le tocó volver, y pudo comprobar que «el panorama era mucho peor, más impactante que los primeros momentos».

Fotogalería | Así es 'La lluvia que durará años', la exposición de Cáceres que retrata la Dana

Fotogalería | Así es 'La lluvia que durará años', la exposición de Cáceres que retrata la Dana

Ver galería

Fotogalería | Así es 'La lluvia que durará años', la exposición de Cáceres que retrata la Dana / Pablo Parra

El pueblo salva al pueblo

En una palabra, tras pensárselo bastante, diría que fue «impactante». Rememora a este diario lo que vio esos días. «Yo me emociono cuando pienso en el tema de los voluntarios. Fue el famoso 'el pueblo salva al pueblo'», cuenta. «Los españoles en general estuvieron muy por encima de lo que es la bandera y el Estado. Muy por encima. Ayudando, limpiando, dispuestos, con sonrisas en la cara. El que podía, y el que no podía, empujando a andar al de al lado».

Lo compara, salvando distancias, con la tragedia más reciente, la del tren de Adamuz. «Con el tren de Adamuz lo hemos vivido muy parecido. No a esos niveles, pero hemos vivido cosas muy parecidas. Es decir, al fin y al cabo, ¿la primera respuesta quién te la da? No te la dan las instituciones, te la dan los ciudadanos. Y es para indignarse un poquito. Ese tema nos tendría que picar más».

Nacido en Cáceres en 1995, eligió la Universidad de Extremadura como altavoz no político de la exposición, contando con la colaboración de su profesor de Fotoperiodismo, Javier Trabadela, así como la de Sergio Rodrigo e Ignacio Liaño, ambos periodistas, en forma de textos.

«Yo no pensaba que eso podía ser en España, ni mucho menos en Valencia», recuerda. Un paisaje apocalíptico que duró semanas. «Tú ves las noticias, la riada y tal, pero al momento que tú llegas al garaje, ves el tema de los olores, ves los coches, los vehículos enteros por dentro, ves a la gente allí limpiando, afectados, uno que termina de limpiar, se pone allí a comer, con las manos llenas de barro... eso era tremendo, me chocó un montón».

25 imágenes

Todo esto se puede observar a través de su objetivo en 25 fotografías que muestran desde vecinos, sea desolados o ayudando, hasta agentes colaborando. En algunas también se podía ver esa ironía de la vida de mezclar lo cotidiano con lo embarrado.

Imagen de la exposición.

Imagen de la exposición. / Pablo Parra

Aún hoy impacta ver las imágenes de los coches apilados. Con un horario de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, y entrada gratuita hasta el 20 de febrero, 'La lluvia que durará años' invita a reflexionar y recordar a los más de 200 fallecidos. Ha llegado a Cáceres tras pasar por la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de Badajoz, y tras la ciudad natal de autor, pondrá rumbo a Málaga.

Noticias relacionadas y más

Pueden pasar meses y meses, pero el recuerdo de esos días es seguro que durará años. La triste lluvia de esos días durará años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
  2. Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
  3. Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
  4. El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
  5. Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
  6. Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
  7. La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres
  8. En directo | Felipe VI preside por primera vez como Rey la jura de bandera del Cefot de Cáceres

"Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie": así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres

"Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie": así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres

El último cañeo en el Zani: se jubila Enrique Carrero y Cáceres dice adiós a su bar de toda la vida

El último cañeo en el Zani: se jubila Enrique Carrero y Cáceres dice adiós a su bar de toda la vida

Cáceres cierra sus parques ante la alerta amarilla por viento: rachas de hasta 70 kilómetros por hora

Cáceres cierra sus parques ante la alerta amarilla por viento: rachas de hasta 70 kilómetros por hora

La 'Peluquería Rosita' abrió sus puertas en Cáceres en 1948, marcando una época de arte y glamour

La 'Peluquería Rosita' abrió sus puertas en Cáceres en 1948, marcando una época de arte y glamour

Fernando Renes expone en Cáceres una treintena de obras que reflexionan sobre el mundo contemporáneo

Fernando Renes expone en Cáceres una treintena de obras que reflexionan sobre el mundo contemporáneo

La Bondad de Cáceres y su pequeño rascacielos: del Edificio Azul al Edificio Blanco

La Bondad de Cáceres y su pequeño rascacielos: del Edificio Azul al Edificio Blanco

'La lluvia que durará años', la exposición fotográfica en Cáceres que retrata la Dana de Valencia: "Fue realmente impactante"

'La lluvia que durará años', la exposición fotográfica en Cáceres que retrata la Dana de Valencia: "Fue realmente impactante"

Del aula al empleo: así funciona Olimpo II en Cáceres, los proyectos de formación de la Universidad Popular

Del aula al empleo: así funciona Olimpo II en Cáceres, los proyectos de formación de la Universidad Popular
Tracking Pixel Contents