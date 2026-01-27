'La lluvia que durará años', la exposición fotográfica en Cáceres que retrata la Dana de Valencia: "Fue realmente impactante"

Han pasado 456 días, lo equivalente a casi 1 año y 3 meses, y sigue doliendo como el primer día. La Dana de Valencia será recordada en la historia de España como un capítulo trágico, una mancha muy difícil de olvidar, sobre todo para aquellos que lo vivieron.

No olvidarlo y quedarse con la sensación de haber conocido lo que fue como si hubieras estado allí es el objetivo que persigue Francis González, autor de la exposición fotográfica 'La lluvia que durará años', visitable en el Espacio UEx de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres.

La exposición, visitable hasta el 20 de febrero, muestra 25 imágenes tomadas por el fotógrafo cacereño cuando fue a cubrir los hechos como corresponsal de un medio latinoamericano. Con más de 200 fallecidos, miles de viviendas afectadas y pérdidas materiales millonarias, González muestra en las fotografías cómo era pasear por zonas como Paiporta, Picanya o Utiel en los días posteriores al suceso. Incluso un mes después, que le tocó volver, y pudo comprobar que «el panorama era mucho peor, más impactante que los primeros momentos».

Fotogalería | Así es 'La lluvia que durará años', la exposición de Cáceres que retrata la Dana / Pablo Parra

El pueblo salva al pueblo

En una palabra, tras pensárselo bastante, diría que fue «impactante». Rememora a este diario lo que vio esos días. «Yo me emociono cuando pienso en el tema de los voluntarios. Fue el famoso 'el pueblo salva al pueblo'», cuenta. «Los españoles en general estuvieron muy por encima de lo que es la bandera y el Estado. Muy por encima. Ayudando, limpiando, dispuestos, con sonrisas en la cara. El que podía, y el que no podía, empujando a andar al de al lado».

Lo compara, salvando distancias, con la tragedia más reciente, la del tren de Adamuz. «Con el tren de Adamuz lo hemos vivido muy parecido. No a esos niveles, pero hemos vivido cosas muy parecidas. Es decir, al fin y al cabo, ¿la primera respuesta quién te la da? No te la dan las instituciones, te la dan los ciudadanos. Y es para indignarse un poquito. Ese tema nos tendría que picar más».

Nacido en Cáceres en 1995, eligió la Universidad de Extremadura como altavoz no político de la exposición, contando con la colaboración de su profesor de Fotoperiodismo, Javier Trabadela, así como la de Sergio Rodrigo e Ignacio Liaño, ambos periodistas, en forma de textos.

«Yo no pensaba que eso podía ser en España, ni mucho menos en Valencia», recuerda. Un paisaje apocalíptico que duró semanas. «Tú ves las noticias, la riada y tal, pero al momento que tú llegas al garaje, ves el tema de los olores, ves los coches, los vehículos enteros por dentro, ves a la gente allí limpiando, afectados, uno que termina de limpiar, se pone allí a comer, con las manos llenas de barro... eso era tremendo, me chocó un montón».

25 imágenes

Todo esto se puede observar a través de su objetivo en 25 fotografías que muestran desde vecinos, sea desolados o ayudando, hasta agentes colaborando. En algunas también se podía ver esa ironía de la vida de mezclar lo cotidiano con lo embarrado.

Imagen de la exposición. / Pablo Parra

Aún hoy impacta ver las imágenes de los coches apilados. Con un horario de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, y entrada gratuita hasta el 20 de febrero, 'La lluvia que durará años' invita a reflexionar y recordar a los más de 200 fallecidos. Ha llegado a Cáceres tras pasar por la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de Badajoz, y tras la ciudad natal de autor, pondrá rumbo a Málaga.

Pueden pasar meses y meses, pero el recuerdo de esos días es seguro que durará años. La triste lluvia de esos días durará años.