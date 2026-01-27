La madre del joven muerto en la avenida de París ya está en los Juzgados de Cáceres para prestar declaración

La madre del joven de 29 años fallecido en la avenida de París ya se encuentra en los Juzgados de Cáceres para declarar en relación a la muerte de su hijo, hecho por el que fue detenida en la mañana del lunes, día en que sucedió el fallecimiento. El convoy policial ha accedido al interior de la Audiencia Provincial a las 12.44 horas de este martes y será la titular del Juzgado de Instrucción número 2, Dolores Guerra, quien adopte las medidas cautelares.

Conmoción en la avenida de París de Cáceres por la muerte de un joven / Jorge Valiente

Ha sido una mañana tranquila y marcada por la lluvia en las inmediaciones del Palacio de Justicia de la avenida de la Hispanidad. Desde que el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, anunciase que la mujer detenida iba a pasar a disposición judicial a última hora de la mañana. Finalmente lo ha hecho antes de lo anunciado, y ahora se espera que la titular que instruye el caso señale las medidas en los próximos minutos, tras la declaración.

Autopsia

Aún no se conocen los resultados de la autopsia, que será lo que revele la causa exacta del fallecimiento: “No podemos confirmar que haya sido natural o violenta”, decía Quintana a primera hora de la mañana. Desde la Policía Nacional únicamente aportan que la investigación sigue en marcha.

La Policía Local de Cáceres encontró en la mañana de este lunes el cuerpo sin vida de un joven de 29 años al que todos conocían como Edu en su vivienda de la avenida de París. Respecto a las causas de la muerte, se está a la espera del resultado de la autopsia, aunque las investigaciones policiales aprecian en un primer momento signos de violencia que habrían conducido a la detención de la madre. El protocolo judicial se activó a primera hora (entre las siete y las ocho) para proceder al levantamiento del cadáver.

Jorge Valiente

Sus amigos lo recuerdan La noticia ha caído como un golpe seco en Cáceres. Un joven ha fallecido este lunes por la mañana en la avenida París. Entre quienes compartieron vida con él, el desconcierto se mezcla con el dolor, y uno de los que lo conocían muy bien es Pablo Murciano Fernández, su vecino y amigo de la infancia. “Estoy en estado de shock… no me lo creo”, ha comentado a este periódico, todavía desbordado por lo ocurrido y sin poder encontrar una explicación. Pablo ha recordado a Eduardo como “una persona buena”, “que no se metía con nadie” y con gustos sencillos, como escuchar música, jugar a la consola, entretenerse con el móvil y, también, darse sus paseos. “Nos gustaba mucho ir al cine”, ha contado, antes de precisar que Eduardo disfrutaba especialmente con las películas de Marvel (superhéroes). También ha explicado que vivía con su madre, Tailin, a la que ha descrito como “muy protectora” con el muchacho por la enfermedad que padecía. Con la voz entrecortada, Pablo ha lamentado que Eduardo lo pasara mal en muchas ocasiones. “Tenía una enfermedad mental y había gente que se reía de él”, ha relatado, subrayando el sufrimiento que eso le provocaba. Sin querer entrar en conjeturas sobre lo sucedido, Pablo ha insistido en la incredulidad ante la pérdida. “No sé qué ha podido pasar, pero aún no me lo creo”, ha manifestado.

Los agentes de la Policía Local acudieron al domicilio después de recibir una llamada de aviso a primera hora del día. Fuentes de la local dijeron que fue la madre del chaval la que realizó esa llamada. Igualmente, otras fuentes cercanas al caso han indicado que presuntamente la madre contactó alertando que tenía, siempre presuntamente, intención de quitarse la vida y que al llegar los agentes al domicilio la habrían encontrado seminconsciente por la ingesta de fármacos, lo que llevó a su ingreso en el centro hospitalario.

Protocolo judicial

Al tratarse del hallazgo de un cadáver en circunstancias no esclarecidas, se ha iniciado el protocolo judicial pertinente, que incluye intervención de Policía Judicial y Científica, toma de pruebas y autopsia para establecer causa y mecanismo de la muerte.

Si se detectaran indicios de delito tras la autopsia (lesiones compatibles con agresión), se podría calificar inicialmente la causa como investigación por homicidio o delito contra la vida y dar paso a actuaciones relativas a ese tipo penal.

En ausencia de indicios de criminalidad, se procedería a certificar muerte natural y archivo de las diligencias, con anotación del resultado forense en el correspondiente atestado.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Cáceres (de guardia) será el competente para ordenar esas diligencias judiciales y autorizar las actuaciones periciales correspondientes.

Ese juzgado está bajo la dirección de la magistrada María Dolores Guerra Maestre, quien ha intervenido recientemente en otros procedimientos de relevancia penal: como el caso en Badajoz del entrenador investigado por delitos de pornografía infantil, captación de menores y usurpación de estado civil, que motivó prisión provisional.