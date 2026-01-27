Oquendo abre su segundo local en Cáceres para recibir nueva clientela 'En Frente'

El éxito culinario de Oquendo en Cáceres es indiscutible, por ello, sus propietarios han decidido expandir la firma gastronómica cocinada a fuego lento durante 25 años por el chef donostiarra Pablo Medrano.

En la calle Obispo Segura Sáez, Medrano sentó cátedra con su restaurante Oquendo (que estuvo primero en la avenida Virgen de la Montaña), y tres años después de quitarse el mandil y jubilarse de los fogones, sus actuales gestores lideran un proyecto que, lejos de perder su esencia, ahonda en sus orígenes con una vinoteca-tapería en el local que tantas satisfacciones dio a muchos cacereños antes de que Medrano unificara su cocina en un único espacio combinando sala y barra.

El nuevo establecimiento se llama 'En frente', sencillo, está justo enfrente del restaurante. La dirección ha renovado el local: baldosas de mosaico hidráulico y mobiliario actual para un tapeo más informal. Y en la parte gastronómica, una carta con menos elaboración, pero sin perder un ápice de la calidad y buen hacer que distinguen a Oquendo.

Los dos locales de Oquendo, uno enfrente del otro / L.A.

Los vinos seguirán siendo una de sus señas identitarias, acompañados de productos ibéricos, quesos y una selección de conservas premium.

Raúl Fuentes, socio y abogado, recuerda que el proyecto nace con la reapertura de un local que en su día ya funcionó como vinoteca. El nuevo espacio mantiene una filosofía similar, basada en una oferta de tapeo donde priman los encurtidos, ibéricos, quesos y productos de la tierra, con una presencia mínima de cocina elaborada. Su eje central será una extensa carta de vinos y la idea de compartir, más cercana al tapeo tradicional que al formato de restaurante.

Fuentes señala que la intención es cubrir un vacío existente en la zona, donde no había un establecimiento centrado específicamente en productos extremeños, sin limitarse exclusivamente a ellos, pero dándoles un protagonismo.

Interior del nuevo local / Cedida

Conciben la vinoteca como un "complemento natural de Oquendo", cuya barra y zona de tapería se encuentran habitualmente llenas, obligando en muchas ocasiones a los clientes a marcharse sin sitio. La nueva apertura pretende ofrecer "un espacio alternativo con los mismos estándares de calidad, los mismos proveedores y una premisa innegociable: no abaratar nunca el producto", remarca Fuentes.

Incremento de actividad

Tras la jubilación de Pablo Medrano y Julia Moreno, asumieron la dirección y gestión de Oquendo cuatro socios: el propio Fuentes, los empresarios Francisco Piñero y José Rodríguez y el arquitecto Alberto Latín.

El listón del Oquendo de Julia y Pablo estaba muy alto y los empresarios reconocen que existía el temor a una posible merma de clientela o ingresos. Sin embargo, Fuentes afirma que no solo no se ha producido, sino que en determinados momentos del año, como la Navidad, se ha registrado incluso un incremento de la actividad.

Julia Moreno y Pablo Medrano en el homenaje por su jubilación / El Periódico

Respecto a la nueva andadura, el socio subraya que siempre consideraron que este nuevo local debía estar vinculado a Oquendo por su cercanía y ubicación.

"El espacio está pensado fundamentalmente para el tapeo, no para comidas largas. Por ello, la mayoría de las mesas son altas, con solo tres mesas bajas destinadas a personas mayores o con dificultades de movilidad", detalla.

Un concepto que responde al modelo de tapería clásica, centrada en raciones tradicionales, "las de toda la vida", que, según Fuentes, cada vez son menos frecuentes en Cáceres. Su apertura, mediados de febrero. ¡Allí estaremos!