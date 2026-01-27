Nuestro pasado
La 'Peluquería Rosita' abrió sus puertas en Cáceres en 1948, marcando una época de arte y glamour
Tras formarse en Madrid, Rosita Blanco abrió su peluquería en la calle Moret, que se convirtió en un referente de la estética cacereña con dos espejos y un teléfono
En los años 40, la peluquería más famosa de Cáceres era Las Manolitas, situada en la Clavellina. Inspirado por su éxito, el padre de Otilia Blanco, conocida por todos como Chiqui, pensó que una peluquería podría ser un buen negocio para sus hijos. Chiqui había nacido en el número 2 de la calle de la Clavellina, su madre, Serapia, procedía del Casar, y su padre, Adrián, fue uno de los ebanistas más reconocidos de la ciudad, que durante la guerra y la posguerra llegó a tener hasta 40 oficiales trabajando en su carpintería.
Nació la 'Peluquería Rosita' en calle Moret
Decidido a que su hija se formara con los mejores, la envió a Madrid durante un año para aprender de Alfredo, un peluquero muy reconocido de la Gran Vía. A su regreso a Cáceres, en 1948, se inauguró 'Peluquería Rosita' en la calle Moret, en el edificio de la Banca Sánchez. La decoración corrió a cargo de Antonio López, un decorador de renombre en la ciudad. La peluquería fue un auténtico fenómeno: contaba con dos espejos, dos sillones de barbero, un lavabo, sala de espera y un teléfono de tres números.
Rosita y su hermana Carmen se encargaban del negocio. Cuando Rosita se casó con el futbolista Vicente Romero y se trasladó a Madrid, los demás hermanos decidieron continuar con la empresa familiar, rebautizándola como Hermanos Blanco. Durante seis décadas, esta peluquería marcaría una época de arte y glamour, dejando una huella imborrable y convirtiéndose en escuela para generaciones futuras.
Lanzó la línea 'Cariñosa'
En diciembre de 1967, Rosita Hermanos Blanco lanzó en Cáceres la línea Cariñosa, que transformó el estilo capilar de la ciudad: del pelo completamente liso se pasó a un tipo más natural, consolidando aún más su influencia y modernizando la estética cacereña.
