Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos en ExtremaduraCarnavalCacereñoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nuestro pasado

La 'Peluquería Rosita' abrió sus puertas en Cáceres en 1948, marcando una época de arte y glamour

Tras formarse en Madrid, Rosita Blanco abrió su peluquería en la calle Moret, que se convirtió en un referente de la estética cacereña con dos espejos y un teléfono

Calle Moret, Cáceres en el pasado.

Calle Moret, Cáceres en el pasado. / Cáceres en el pasado

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En los años 40, la peluquería más famosa de Cáceres era Las Manolitas, situada en la Clavellina. Inspirado por su éxito, el padre de Otilia Blanco, conocida por todos como Chiqui, pensó que una peluquería podría ser un buen negocio para sus hijos. Chiqui había nacido en el número 2 de la calle de la Clavellina, su madre, Serapia, procedía del Casar, y su padre, Adrián, fue uno de los ebanistas más reconocidos de la ciudad, que durante la guerra y la posguerra llegó a tener hasta 40 oficiales trabajando en su carpintería.

Nació la 'Peluquería Rosita' en calle Moret

Decidido a que su hija se formara con los mejores, la envió a Madrid durante un año para aprender de Alfredo, un peluquero muy reconocido de la Gran Vía. A su regreso a Cáceres, en 1948, se inauguró 'Peluquería Rosita' en la calle Moret, en el edificio de la Banca Sánchez. La decoración corrió a cargo de Antonio López, un decorador de renombre en la ciudad. La peluquería fue un auténtico fenómeno: contaba con dos espejos, dos sillones de barbero, un lavabo, sala de espera y un teléfono de tres números.

Rosita y su hermana Carmen se encargaban del negocio. Cuando Rosita se casó con el futbolista Vicente Romero y se trasladó a Madrid, los demás hermanos decidieron continuar con la empresa familiar, rebautizándola como Hermanos Blanco. Durante seis décadas, esta peluquería marcaría una época de arte y glamour, dejando una huella imborrable y convirtiéndose en escuela para generaciones futuras.

Noticias relacionadas y más

Lanzó la línea 'Cariñosa'

En diciembre de 1967, Rosita Hermanos Blanco lanzó en Cáceres la línea Cariñosa, que transformó el estilo capilar de la ciudad: del pelo completamente liso se pasó a un tipo más natural, consolidando aún más su influencia y modernizando la estética cacereña.

TEMAS

  1. Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
  2. Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
  3. Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
  4. El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
  5. Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
  6. Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
  7. La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres
  8. En directo | Felipe VI preside por primera vez como Rey la jura de bandera del Cefot de Cáceres

El último cañeo en el Zani: se jubila Enrique Carrero y Cáceres dice adiós a su bar de toda la vida

El último cañeo en el Zani: se jubila Enrique Carrero y Cáceres dice adiós a su bar de toda la vida

Cáceres cierra sus parques ante la alerta amarilla por viento: rachas de hasta 70 kilómetros por hora

Cáceres cierra sus parques ante la alerta amarilla por viento: rachas de hasta 70 kilómetros por hora

La 'Peluquería Rosita' abrió sus puertas en Cáceres en 1948, marcando una época de arte y glamour

La 'Peluquería Rosita' abrió sus puertas en Cáceres en 1948, marcando una época de arte y glamour

Fernando Renes expone en Cáceres una treintena de obras que reflexionan sobre el mundo contemporáneo

Fernando Renes expone en Cáceres una treintena de obras que reflexionan sobre el mundo contemporáneo

La Bondad de Cáceres y su pequeño rascacielos: del Edificio Azul al Edificio Blanco

La Bondad de Cáceres y su pequeño rascacielos: del Edificio Azul al Edificio Blanco

'La lluvia que durará años', la exposición fotográfica en Cáceres que retrata la Dana de Valencia: "Fue realmente impactante"

'La lluvia que durará años', la exposición fotográfica en Cáceres que retrata la Dana de Valencia: "Fue realmente impactante"

Del aula al empleo: así funciona Olimpo II en Cáceres, los proyectos de formación de la Universidad Popular

Del aula al empleo: así funciona Olimpo II en Cáceres, los proyectos de formación de la Universidad Popular

De Alcalá de Henares a Soria: la tienda de moda flamenca de Marian Rodríguez en Cáceres atrae a clientela de toda España

De Alcalá de Henares a Soria: la tienda de moda flamenca de Marian Rodríguez en Cáceres atrae a clientela de toda España
Tracking Pixel Contents