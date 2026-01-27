Audiencia Provincial
Prisión y multa para un falso constructor en Cáceres que ofrecía reparaciones en viviendas
La sentencia, confirmada por la Audiencia Provincial, destaca el ánimo de lucro del acusado, que engañó a su cliente simulando preparativos para la obra.
La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena a un hombre, que se presentaba ante sus clientes como constructor, por un delito de estafa tras recibir 1.800 euros de una víctima con la promesa de realizar reparaciones en el tejado de su vivienda; obra que nunca ejecutó.
Ánimo de lucro y engaño
La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 2 de Cáceres, ratificada en apelación por la Sección Segunda de la Audiencia, establece que el acusado actuó con ánimo de lucro y engañó a la víctima, presentándose como constructor y simulando preparativos para la obra, incluyendo la reserva de materiales y el alquiler de un contenedor de obra.
El tribunal considera plenamente acreditado que el dinero fue entregado bajo la creencia errónea de que la obra se realizaría, y que el acusado se enriqueció ilícitamente sin cumplir con lo prometido. La apelación presentada por el falso constructor ha sido desestimada por la Sala, que destaca que la valoración de las pruebas en primera instancia fue "razonada y ajustada a derecho".
Condena
Como consecuencia, el condenado deberá cumplir 7 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e indemnizar a la víctima con los 1.800 euros más intereses. Asimismo, se le imponen las costas procesales de la apelación.
La sentencia es firme en esta instancia, quedando únicamente abierta la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) en los supuestos previstos por la ley.
